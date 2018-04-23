Live》林子偉連兩場先發 紅襪與運動家戰平

林子偉昨上演美技守備，今天繼續先發守游擊。(美聯社)

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中時電子報

(06:21更新)紅襪昨遭運動家無安打，中止近期的八連勝，兩隊今(23日)再度交鋒，紅襪比賽前段遭壓制，總算在7上突破運動家先發曼登(Daniel Mengden)封鎖，攻得1分追平比數，林子偉連兩天先發、擔任9棒游擊手，前3打數盡墨，7局打完，兩隊暫1比1戰平。

運動家左投馬耐亞(Sean Manaea)昨上演無安打比賽，林子偉先發3打數盡墨，不過曾演出1次華接美技守備。此役他再度先發守游擊，二壘的搭檔換成霍特(Brock Holt)，紐涅茲(Eduardo Nunez)休兵1天。

紅襪昨中止連勝，此役又被運動家搶得先機；先發普萊斯(David Price)1下落難，2出局二壘有人時，被戴維斯(Kris Davis)敲出適時安打，失掉1分。而前一場悶整場的紅襪打線，雖沒有再被無安打，但前5局無法得分；自系列賽首戰起，已經連17局掛蛋。

紅襪打得低迷，林子偉也打得悶；他3上首打席，纏鬥5球打出中間方向平飛球，雖打得不差，但直接進到游擊手手套；接著到5上，林子偉在2出局二壘有人時上場，雖凹到滿球數，但沒能建功，打出捕手上方飛球出局，讓運動家化解失分危機。

普萊斯首局失分後，未讓運動家再得分，直到7上，紅襪打線才給他火力支援；該局紅襪無人出局就進占一二壘，霍特適時貢獻二壘打，助球隊扳平比分，也把曼登打退場。但隨後瓦茲奎(Christian Vazquez)被解決，林子偉也被3球三振，沒能替球隊多添得分數。

(中時電子報)

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