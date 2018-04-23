影》球棒超黏！巨人強打一打席纏鬥21球破紀錄

貝爾特1下首打席發揮纏鬥力，跟投手僵持多達21球。(美聯社)

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中時電子報

棒球場上，當投手耗費許多球數，還沒解決不了打者時，會稱打者棒子「很黏」，巨人打者貝爾特(Brandon Belt)替大家做了最佳示範，他今(23日)對決天使先發貝瑞亞(Jaime Barria)，一個打席就纏鬥多達21球，打破近20年單打席纏鬥最多球數紀錄，

聯盟過去單打席纏鬥最多球的紀錄，是在1998年6月26日所創；當時是效力印地安人的柯隆(Bartolo Colon)，和太空人古提艾瑞茲(Ricky Gutierrez)交手時寫下紀錄。貝爾特1下首打席和貝瑞亞對決，耗了足足12分鐘45秒才分出高下；貝爾特雖被解決，卻締造了歷史新猷。

事實上，貝爾特自2011年出道以來，就不是容易被解決的打者；據《Baseball Reference》資料指出，他近三個球季，平均一個打席得讓投手花4.1個球以上，纏鬥能力至少能排進聯盟前60名。此役之前，貝爾特打了65個打席，平均能纏鬥3.94球，在聯盟上百名打者中排第88名。

(中時電子報)

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