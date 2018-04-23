4月23日三報頭版要聞

2018年04月23日 07:21 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

深澳電廠擴建環差案通過，中央與新北市政府互槓引發譁然，根據旺旺中時最新民調，高達73.8％的北北基民眾認為深澳電廠應「重啟環評」，60.8％支持改成天然氣；另有59.3％表態「不會投給支持深澳電廠的候選人」。

深澳電廠擴建環差案通過，中央與新北市政府互槓引發譁然，根據旺旺中時最新民調，高達73.8％的北北基民眾認為深澳電廠應「重啟環評」，60.8％支持改成天然氣；另有59.3％表態「不會投給支持深澳電廠的候選人」。

全球矚目的兩韓峰會進入最後倒數100小時，南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩史上首次熱線電話也將隨時舉行，為正式會談暖身。元首熱線通話和接下來的文金峰會都象徵南北韓向和解方向邁進一大步，也為半島往無核化方向發展、確保永久和平揭開了序幕。一般預料，雙方將會簽署和平協議取代停戰協議。

◎工商時報

中美貿易摩擦出現轉圜跡象。美國財長穆欽（Steven Mnuchin）昨（22）日表示，願意前往中國大陸就經貿問題進行磋商，並對中美貿易達成共識持「謹慎樂觀」態度。對此，中國商務部在第一時間表示歡迎。若穆欽訪中成行，雙方日益升溫的貿易緊張關係或有望得到緩解。

行政院長賴清德明（24）日啟動第2場產業之旅，將與廣達、仁寶、和碩等電子五哥，及工業電腦大廠研華、Acer等高層會面。據悉，業者普遍關注未來留才、攬才政策再精進，人工智慧（AI）浪潮下如何進行軟硬體串接等議題。

根據中央銀行統計資料顯示，台灣存款每年以約當3％速度成長，其中約39％是現金或活存，然而若只是將錢以現金形式擺放，並不會有收益，因此投資人不妨考慮運用貨幣市場基金，根據投信投顧公會資料顯示，貨幣市場基金整體平均年化收益率約0.3～0.4％，是提供現金管理與增益的最佳工具，不論是現金、活存或是證券戶活儲，皆有積少成多、聚沙成塔效益。

◎旺報

大陸國台辦主任劉結一自3月底開始密集與泛藍營縣市長會面。大陸涉台人士透露，大陸正摸索兩岸城市交流的新做法，跟直接惠台一樣，在年底台灣地方選舉後，大陸有意讓類似「雙城論壇」的常態與深度兩岸城市交流遍地開花，無須透過政黨；以此強化與認同兩岸一家的縣市長推進民生文化交流，讓《惠台31條》措施於大陸各地方落實時，能擴充到台商以外的群體。

面對年底九合一選舉，大陸對於涉台交流擬推新做法，對於綠營縣市首長，只要適時表達「兩岸一家」，大陸應該歡迎其登陸交流，這會讓台灣民眾對於惠台更有感。

有別於2016年泛藍8縣市首長集體登陸，及時任國民黨主席洪秀柱積極幫泛藍縣市爭取大陸優惠措施，在國共論壇一拖再拖下，藍營人士說，早有耳聞大陸將大推城市交流；對大陸來說，「他們（陸方）會直接找縣市長打交道，不一定還需要跟（國民）黨中央眉來眼去」。

(中時電子報)