不能再等了！台大生成立黃絲帶臉書粉絲團：還我校長

2018年04月23日 07:41 中時電子報 簡怡欣

教部卡管逾百日，台大生今晨4時30分於該校象徵的傅鐘掛上黃絲帶，並成立臉書粉絲團，號召台大人應該站出來保護自己的學校，在你喜歡的樹下、窗前、書包或單車繫上一條黃絲帶、繫上一份祝福，發出沈痛的呼聲「給我們一個校長！還我校長！」。

臉書粉絲團「還我校長 黃絲帶的關懷」聲明稿發文：

本周是期中考周，也是本校新任校長聘任案的關鍵周，我們想邀請全校師生員工一起集氣，一起祝禱同學們順利通過考試，校長聘任案也順利通過！祝禱ALL PA！

我們的新任校長管中閔講座教授於1月5日依法當選為校長，至今已逾百日，卻因不明原因無法上任。我們不想與人爭辯，只想在傅鐘下發出沈痛的呼聲：給我們一個校長！還我校長！

這所大學，人稱全台第一學府；這所大學，在70年前曾有一位名「傅斯年」的狂校長隻身將國家暴力阻擋在校門之外；這所大學，在50年前曾出了一位名「殷海光」的狂教授不懼威權政府的威脅恐嚇，執意為民主法治把脈，為自由主義掌燈；這所大學，曾在35年前為學生自治、大學自主吹起號角，為台灣的民主化點起熊熊烈火；這所大學，曾在25年前自訂校長選舉辦法，選出自己的校長，結束了官派校長的陋習，寫下台灣高教史的新頁，讓當時的教育部未敢表示異議，即發出聘書；這所大學，曾在10年前闖進世界百大，是華人世界第一所進入百大的大學。如今，在各方面都衰退了，10個月無正式校長更使校務與校譽雪上加霜。曾使台大人感到無上光榮的傳統將斷送在這一代人的手中嗎？

這所大學的精神奠定於傅斯年，紀念傅校長的傅園與傅鐘是經典般的存在，與台大的歷史同其不朽。傅校長留下的精神遺產，一是「貢獻這所大學於宇宙的精神」，一是傅校長的遺言「歸骨於田橫之島」（田橫之島指台灣）。宇宙精神啟發了臺大自由開放的學風與追求真理不畏強權的正氣；「歸骨於田橫之島」是紮根斯土、擁抱斯民的情懷。「宇宙精神」與「歸骨台灣」的精神並行不悖，鎔鑄這所大學獨特而偉大的傳統。每一代的台大人都有護持這個傳統的責任。

4月了，度過了一個沒有正式校長的杜鵑花節，再度過這個期中考，我們即將迎接畢業的季節，我們將經歷史無前例的無正式校長的畢業典禮嗎？對於畢業生和觀禮的家長，台大將以何面目對之？從公民社會的角度看，大學是自由精神的堡壘，台大更是堡壘中的堡壘，一旦失守，將是台灣民主法治全面潰敗、倒退到威權時代的起點。台大是自由的最後防線，台大人應該為整個社會堅守住這一最後防線！

百日了！不能再等了！台大人應該站出來保護自己的學校！連自己的學校都無法保護的台大人還能奢言獻身於社會和宇宙嗎？在這歷史性的一刻，台大人的作為將證明這究竟是一所偉大的大學，或只不過是一所浪得虛名數10年的大學？

感謝郭大維代理校長與行政團隊堅忍守護台大的情操！感謝3月24日台大校務會議代表捍衛大學自主的風骨！感謝管中閔候任校長忍辱負重，為了大學自主與台大福祉堅持到底的大勇！既不屬行政團隊，也不是校務代表、學生代表的師生員工不能再沈默了！

(中時電子報)