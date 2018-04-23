NBA》拓荒者遭鵜鶘橫掃 原來是Kobe害的

2018年04月23日 08:05 中時電子報 盧品青

鵜鶘後衛哈勒戴(Jrue Holiday)在首輪第4戰勇砍41分，與一眉哥戴維斯(Anthony Davis)聯手摘下88分橫掃拓荒者。賽後鵜鶘總教練金特利(Alvin Gentry)表示，要是沒有布萊恩(Kobe Bryant)，他們就無法做到了。

哈勒戴終場前47.4秒遭吹持球出界，被迫交出球權。不過裁判檢視重播之後，發現哈勒戴的腳跟沒有踩到線，因此改判鵜鶘繼續進攻。結果哈勒戴立刻就投進了致命一擊，將領先拉開到6分。

金特利說：「我必須要向布萊恩和他的Kobe 1球鞋致謝，如果不是哈勒戴穿著那款球鞋，他可能就踩線了。正因為哈勒戴穿著那雙美好的Kobe 1球鞋，他的腳跟才浮起來一點點沒踩到線，讓我們搶回球權。」

布萊恩聽了之後非常高興，他立刻回文「哈哈哈」並慶賀鵜鶘的勝利。

最悲情的是拓荒者總教練史托茲(Terry Stotts)，身為第3種子卻在首輪被第6種子鵜鶘橫掃，拓荒者正考慮要炒他魷魚。倒楣的史托茲作夢也想不到，布萊恩的一款好球鞋可能會害他丟了飯碗。

(中時電子報)