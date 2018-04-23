民進黨執政2年急速崩盤 網友一字曝關鍵

圖為2016年總統當選人蔡英文進行謝票之旅，與大批支持者握手致意。(中時資料照)

友善列印
中時電子報

兩年前總統大選，民主進步黨推薦的蔡英文與陳建仁贏得689萬4744票，率領民進黨重新執政。未料，蔡政府推出的許多政策民眾不買單，民調屢創新低。有網友問及，「怎麼DPP才過兩年就搞成這樣?」，其中有名網友則點出關鍵原因只有一字，「貪」。

2016年總統、立委選舉，蔡英文以逾56%得票率當選總統；立委選舉部分，民進黨也以總席次68席躍升為國會第一大黨。然而，蔡政府經過兩年多的執政，卻因年改、前瞻計畫、一例一休等政策引發民眾不滿。上周在綠營鐵票倉高雄更出現有餐廳門前掛上「民進黨不倒 經濟不會好」的海報，引發外界關注。

有網友在PTT問及，「怎麼DPP才過兩年就搞成這樣?」該網友說KMT至少花快8年，318學運爆發之後才搞到幾乎整個垮台。而DPP重新執政後才2年就搞得天怒人怨。「DPP崩潰的會不會太快?」

對此，有網友則點出關鍵原因「就是『貪』」。該網友指出，一堆人反柯，不是因為柯佔走市長位這麼簡單，他們擔心的是2020或2024的總統之位。「以柯這四年來的表現，若柯連任市長的話氣勢會更旺，四年前就快顛覆整個kmt了，再連任四年，那被打趴的會是哪個黨?」

該網友指出，給柯當總統的話對人民或許不是什麼壞事，但這表示民進黨至少又要餓八年了。尤其賴清德現在當行政院長，蘇貞昌、謝長廷以前當過了，四年後或八年後民進黨若繼續執政，那行政院長會是誰?中年人、年輕人上位機率大增。所以那些民進黨的，才會那麼氣急敗壞想要弄掉柯，因為柯若選上總統，這些人卡位卡那麼久的計劃就被破壞了。

「當年陳水扁就是靠著新系的幫忙選上」。該網友說後來陳水扁就大封諸候，新系一堆人受惠。現在又想要如法炮製，以為幫了姚文智幹掉柯文哲，後再幫個賴清德或蔡英文仕途一路順風。「貪心的政客嘴臉一覽無遺」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

民進黨壓不扁柯、自己卻快被壓扁… 反柯遊行後 時力將轉彎挺柯？

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。