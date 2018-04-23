民進黨執政2年急速崩盤 網友一字曝關鍵

2018年04月23日 08:15 中時電子報 謝雅柔

兩年前總統大選，民主進步黨推薦的蔡英文與陳建仁贏得689萬4744票，率領民進黨重新執政。未料，蔡政府推出的許多政策民眾不買單，民調屢創新低。有網友問及，「怎麼DPP才過兩年就搞成這樣?」，其中有名網友則點出關鍵原因只有一字，「貪」。

2016年總統、立委選舉，蔡英文以逾56%得票率當選總統；立委選舉部分，民進黨也以總席次68席躍升為國會第一大黨。然而，蔡政府經過兩年多的執政，卻因年改、前瞻計畫、一例一休等政策引發民眾不滿。上周在綠營鐵票倉高雄更出現有餐廳門前掛上「民進黨不倒 經濟不會好」的海報，引發外界關注。

有網友在PTT問及，「怎麼DPP才過兩年就搞成這樣?」該網友說KMT至少花快8年，318學運爆發之後才搞到幾乎整個垮台。而DPP重新執政後才2年就搞得天怒人怨。「DPP崩潰的會不會太快?」

對此，有網友則點出關鍵原因「就是『貪』」。該網友指出，一堆人反柯，不是因為柯佔走市長位這麼簡單，他們擔心的是2020或2024的總統之位。「以柯這四年來的表現，若柯連任市長的話氣勢會更旺，四年前就快顛覆整個kmt了，再連任四年，那被打趴的會是哪個黨?」

該網友指出，給柯當總統的話對人民或許不是什麼壞事，但這表示民進黨至少又要餓八年了。尤其賴清德現在當行政院長，蘇貞昌、謝長廷以前當過了，四年後或八年後民進黨若繼續執政，那行政院長會是誰?中年人、年輕人上位機率大增。所以那些民進黨的，才會那麼氣急敗壞想要弄掉柯，因為柯若選上總統，這些人卡位卡那麼久的計劃就被破壞了。

「當年陳水扁就是靠著新系的幫忙選上」。該網友說後來陳水扁就大封諸候，新系一堆人受惠。現在又想要如法炮製，以為幫了姚文智幹掉柯文哲，後再幫個賴清德或蔡英文仕途一路順風。「貪心的政客嘴臉一覽無遺」。

(中時電子報)