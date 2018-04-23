MLB》大谷翔平首扛4棒敲1安 天使不敵巨人

大谷翔平首度扛4棒，6下得點圈有人時，揮出右外野安打。(美聯社)

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中時電子報

「二刀流」大谷翔平休兵1天後，今(23日)在天使對巨人一役，重返先發打線，並首度擔綱球隊第4棒，但他沒有太多發揮，4打數貢獻1安、吞下2K，天使打線也幾乎整場被壓制，僅靠卓奧特(Mike Trout)開轟得2分，終場2比4輸球，與巨人三連戰系列賽以1勝2敗作收。

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天使近期改變大谷調整行程，美國時間上周五和今天，大谷賽前除了得為先發當打者準備，還要進牛棚投球，確認先前起水泡的右手指傷勢狀況。此役老將普侯斯(Albert Pujols)休兵，先前打過第6、第7和第8棒的大谷，回歸打線接下4棒重任。

大谷面對投球節奏古怪、開季至今自責分率僅0.45的巨人先發奎托(Johnny Cueto)，前兩打席都吞下老K；但不只他打不好，天使打線在前5局，沒有任何打者擊出安打。天使攻擊受阻，偏偏先發投手貝瑞亞(Jaime Barria)也出狀況，僅投2局就傷退，打亂天使投手調度。

巨人沒放過機會，靠隆格利亞(Evan Longoria)和貝爾特(Brandon Belt)開轟，取得4比0領先。比賽到6下，天使總算突破奎托封鎖，製造出一二壘有人契機；接著大谷第三度上場，鎖定奎托變速球攻擊，雖身體有些失去平衡，仍揮出右外野平飛安打。

只是大谷這球打得強勁，外野手麥卡勤(Andrew McCutchen)把球回傳到內野時，跑者才剛繞過三壘，沒來得及回壘得分。天使攻占滿壘，有機會將比數追近，孰料，下一棒沃畢納(Luis Valbuena)卻打出雙殺打，讓天使攻勢瞬間瓦解；奎托度過難關，興奮得在一壘振臂吶喊。

天使一路被壓著打，直到8下，才靠著卓奧特轟出中外野2分彈，打破鴨蛋追到2分差；這發全壘打，是卓奧特本季第9轟，讓他超越哈波(Bryce Harper)暫居聯盟全壘打王。但隨後巨人再度換投，包括大谷在內，中心打線3到5棒都被解決。

最後9下，天使雖出現2支安打，在2出局後攻占一二壘，但金斯勒(Ian Kinsler)擊出再見高飛球，讓天使反攻就此結束。大谷首度扛4棒，4打數貢獻1安、吞下2K，打擊率從賽前3成42降到3成33。奎托投得精彩，進帳本季首勝，今年表現神勇至極，投完4場自責分率僅0.35。

(中時電子報)

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