NBA》前冠軍成員波格特回澳洲老家續籃球生涯

2018年04月23日 08:37 中時電子報 黃邱倫

曾在2015年幫助勇士奪得睽違40年之久的總冠軍成員波格特，今年1月遭到湖人釋出後就遠離NBA賽場，如今他已回澳洲老家與當地職業隊簽約，再續籃球生涯。

現年33歲的波格特，出生在澳洲墨爾本，2003年當選U19世青賽最有價值球員，2004年代表澳洲遠征希臘參加雅典奧運，場均14.8分、8.8籃板、1.2阻攻，以及58.0%的投籃命中率，表現不俗。2005年以選秀狀元身分加盟公鹿，是澳洲第一位NBA選秀狀元。

波格特在效力公鹿的7個球季曾入選年度新秀第一隊，也獲得過年度阻攻王頭銜，可惜2011-12球季只打了12場比賽就因傷整季報銷。2012年被交易至勇士，2015年與史提芬柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林聯手4比2擊敗騎士，拿下隊史自1975年以後的第一座總冠軍。

2016年7月因為杜蘭特加盟勇士，波格特被交易至小牛，2017年轉戰七六人，但隨即被釋出，改加盟騎士，沒想到第一場比賽就受了傷導致整季報銷。2017年9月18日波格特與湖人簽下1年合約，但今年1月6日再度被釋出。波格特雖然自信還能在NBA闖蕩好幾年，但他為了照顧待產的妻子，決定回到家鄉而離開NBA賽場。

波格特在NBA的13個球季場均9.7分、8.7籃板、1.6阻攻，他一直是聯盟公認的最佳防守中鋒之一，而且還在高低位非常具有策應能力，即便目前已離開NBA，但他在加盟雪梨國王隊之後，還是可以繼續維持籃球生涯。

(中時電子報)