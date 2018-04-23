加緊開啟雙航母時代 陸002艦傳展開海試

2018年04月23日 13:03 中時電子報 楊幼蘭

23日是中共海軍成立69周年紀念日，備受關注的中國第一艘自製航母傳出今天進行海試的消息，而先前在南海與西太平洋演習的遼寧號航母，也返回山東青島基地，首度出現中國兩艘航母現身同一海域的畫面，象徵雙航母時代即將降臨。

據《環球時報》網官方微博今天報導，中國大陸首艘自行研製的002型航空母艦已經離開泊位，可能進行海試。中共人民日報旗下的環球網在微博發表消息指出，今早10時許，大陸國產第一艘航艦在拖輪的協助下離開泊位。

據《觀察者網》報導，多位網民發佈圖文消息稱，002艦今天上午在多艘拖船的簇擁下，已經離開停泊的大連造船廠舾裝碼頭，接下來可能進入船塢進行船底清理保養，為試航做最後準備，也可能直接開始首次試航。

而新浪網稍早報導，002艦周邊今天早上有6艘以上拖船，疑似即將啟航出海。

遼寧海事局日前發布禁航警告稱，4月20日至28日渤海海域設禁航區，任何船隻不得入內。

大陸許多軍迷認為，這是要為002型航艦出海作準備。

據了解，002型航母是中國第2艘，也是第一艘自製航母，排水量可達6.5萬噸，採用滑躍式飛行，可搭載40多架殲15艦載機。盛傳002役後，將命名為山東艦。

據分析，由於002型航艦為最新設計，技術上有大幅提升，比如艦島尺寸和雷達有更新設計，艦體機庫、燃油艙和動力艙都較為先進。

有軍事分析家估計，在未來15年內，大陸可能會有6艘航母，除了目前的兩艘滑躍式航母外，兩艘可能是蒸汽式彈射航母，另兩艘是電磁彈射式航母。

(中時電子報)