加緊開啟雙航母時代 陸002艦傳展開海試

中國自製航母傳在今天早上開始海試。（網路）

友善列印
中時電子報

23日是中共海軍成立69周年紀念日，備受關注的中國第一艘自製航母傳出今天進行海試的消息，而先前在南海與西太平洋演習的遼寧號航母，也返回山東青島基地，首度出現中國兩艘航母現身同一海域的畫面，象徵雙航母時代即將降臨。

據《環球時報》網官方微博今天報導，中國大陸首艘自行研製的002型航空母艦已經離開泊位，可能進行海試。中共人民日報旗下的環球網在微博發表消息指出，今早10時許，大陸國產第一艘航艦在拖輪的協助下離開泊位。

據《觀察者網》報導，多位網民發佈圖文消息稱，002艦今天上午在多艘拖船的簇擁下，已經離開停泊的大連造船廠舾裝碼頭，接下來可能進入船塢進行船底清理保養，為試航做最後準備，也可能直接開始首次試航。

而新浪網稍早報導，002艦周邊今天早上有6艘以上拖船，疑似即將啟航出海。

遼寧海事局日前發布禁航警告稱，4月20日至28日渤海海域設禁航區，任何船隻不得入內。

大陸許多軍迷認為，這是要為002型航艦出海作準備。

據了解，002型航母是中國第2艘，也是第一艘自製航母，排水量可達6.5萬噸，採用滑躍式飛行，可搭載40多架殲15艦載機。盛傳002役後，將命名為山東艦。

據分析，由於002型航艦為最新設計，技術上有大幅提升，比如艦島尺寸和雷達有更新設計，艦體機庫、燃油艙和動力艙都較為先進。

有軍事分析家估計，在未來15年內，大陸可能會有6艘航母，除了目前的兩艘滑躍式航母外，兩艘可能是蒸汽式彈射航母，另兩艘是電磁彈射式航母。

(中時電子報)

影》美國F-15戰機追逐日食 表現2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。