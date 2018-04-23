吳沛憶狂掛看板要多少錢？羅智強估2000萬

民進黨台北市議員參選人吳沛憶與身後看板。(擷取自吳沛憶臉書粉絲頁)

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中時電子報

年底「九合一」大選在即，各方人馬卯足幹勁拚曝光度，「小英栽培」的綠營議員參選人吳沛憶由於看板掛超多，被網友質疑選舉經費有多少？對此，藍營議員參選人羅智強簡單估計，認為新台幣2000萬應該跑不掉，而且這只是單純看板經費而已。

羅智強今天（23日）在臉書發布影片，指吳沛憶刪除要求她公布看板經費的網友留言，引起不少質疑。因此，藉這個機會為大家算算，選一個議員，單單看板費，要花多少錢？

羅智強說，掛看板的行為藍綠都有，吳沛憶不是唯一的人，但這種風氣確實讓選舉變成「錢坑比賽」。當政治人物面臨基層選舉的關卡，一定會遇到考驗人性的抉擇，就是「要不要掛看板？」

以台北市來說，不算製作費與吊掛費，單看租金，每個月2萬元至5萬元，甚至10萬元以上都有。以某些參選人掛出近50面看板來算，乘以基本行情3萬元，一年的租金就要1800萬元，若加上製作費與吊掛費，就要將近2000萬元。

羅智強強調，上述只是看板費用，還不包括辦公、人事、文宣等費用。這是一個什麼概念？50面看板足以讓一個菜鳥新人傾家蕩產，連10面的錢都要抵押房子才能借到，但僅10面也只能浮沉於看板海中，有也等於沒有！

羅智強表示，「這樣的風氣真的是我們想要的嗎？」看看歐洲如法國等若干國家，政府在各地規劃「政見海報區」，讓參選人各自張貼海報吸引選民，也公開參選規劃，這樣或許值得台灣參考學習。

(中時電子報)

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