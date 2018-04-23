國道警雙亡 葉毓蘭悲嗆：這個國家對不起警察

2國道警取締違規大貨車時，遭另輛大貨車追撞，2警1司機當場身亡。(圖/中天)

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今(23日)清晨，國道公路警察局第四大隊的兩名同仁郭振雄、葉家豪，在麻豆執行盤查開單時，遭到後方疾駛而來的大貨車撞擊，與違規司機當場殞命。前警大教授葉毓蘭在臉書發文表示，這個國家對不起警察！

國道公路警察局第四大隊郭振雄、葉家豪，今清晨在國道一號南下308公里處取締違規大貨車時，遭到後方大貨車撞上，2警1司機當場身亡。警大退休教授葉毓蘭在臉書指出，國道警察更是天天與死神爭鬥，國道公路警察局預算卻年年隨著政府總預算刪減。

葉毓蘭表示，警察是個高風險的行業，而國道警察更是天天與死神爭鬥，她質疑，國家對於執法人員提供怎樣的安全保障？葉先前曾投書媒體，為國道搏命執法的警察請命。

國道警開單慘被追撞 2警1司機當場死亡

去年8月執勤時不幸被撞死的員警陳啟瑞，內政部認為不符「因公殉職」，引起基層嘩然。葉毓蘭表示，國道歷年因公執勤死亡的員警，遠超過六都，為全國警察之冠，「但是他們沒有六都的繁重加給。」

葉毓蘭指出，國道公路警察局因為預算年年隨著政府總預算刪減，不僅廳舍的水電費不夠、巡邏車的修繕保險也因陋就簡，已經危及他們的執勤安全，而在處理事故時，缺乏合格的安全防護裝備也暴露國道警察危險的執勤環境。

葉毓蘭提出可改善的目標，例如在高速公路上應當將執勤點設在收費站或者服務區、停車區，並在至少兩公里處開始擺放流明度較高的發光或者反光的警告標誌、警示燈，間隔設置減速提示標牌、反光錐筒等安全防護設備等，只是這些都付之闕如。去年國道警殉職事件殷鑑不遠，今又傳出2名國道警不幸遭撞身亡，葉毓蘭沉重表示「心如刀割…」

葉毓蘭說，悲悼今天上午殉職的國道四大隊警員郭振雄、葉家豪。57年次的郭振雄本來準備退休，葉家豪則為69年次，享年38歲。「別告訴我警察就是一般公務人員，憑什麼在年改中分割處理?他們等得到退休嗎?退休後又有幾年可以享用退休金？」

她強調，這個國家對不起警察！

(中時電子報)

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