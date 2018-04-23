美朝峰會內幕 金正恩自稱與蓬佩奧合拍

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(快報)

《朝日新聞》報導，北韓消息人士透露，3月底至4月初密訪北韓的美國中央情報局(CIA)局長、美國國務卿提名人蓬佩奧（Mike Pompeo）受到北韓勞動黨委員長金正恩的親自款待，會見就達3、4次，使美朝高峰會談的安排有所進展。據說現在也有似CIA的美國政府高官到北韓，繼續協調有關美朝高峰會談之事。

蓬佩奧等6名美國政府當局人士，在南韓得到南韓國家情報院提供的資訊之後前往北韓，並於1日與金正恩舉行第一次會談。金正恩向他們表明了「完全廢核的想法」，也未提出駐韓美軍撤離的要求。據了解，北韓方面也決定釋放3名被扣美國公民。

在3天2夜的日程中，蓬佩奧包括餐會在內，與金正恩共會談了3、4次，同時也與主導美朝水面下協議的黨副委員長金英哲、整理向金正恩呈報的政策之書記官室長們會談。

金正恩在會談後，針對龐皮奧這個人，還很開心、滿足地表示，「第1次見到與自己的膽識如此合的人」，隨後在欣賞南韓藝術團平壤公演時心情也十分愉悅。

美國雖然認為「金正恩真的有無核化的想法」，但懷疑其是否能具體履行的聲浪依然高。雙方也有對立點，北韓仍拒絕在美朝領袖協議中，寫入包含無核化措施和期限等內容，同時要求加進美朝建交、鬆綁制裁等回報。據說，數日前訪問北韓的美國政府高官們仍在與金英哲等人繼續談判。

美國總統川普3月突然宣布舉行美朝高峰會談後，兩國迅速地動作了起來，被迫緊急對應的北韓方面活用的是情報機關的對話管道。

CIA自從採取「直到採取具體的無核化措施前不談判」立場的歐巴馬前政權時期開始，便一直與北韓方面有接觸。據了解，2012年左右起，CIA莫雷爾(Morel) 和海恩斯（Avril D. Haines）副局長們也曾多次訪問北韓，才打下此次雙方接觸的基礎。

(中時 )

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