鋒面明天到 降雨涼爽到周四

從本周氣象圖可看出其中的天氣變化。（圖／氣象局提供）

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中央氣象局表示，明天（24日）、後天鋒面通過臺灣地區，各地天氣轉為不穩定，降雨機率提高，有短暫陣雨或雷雨，尤其是中部以北及東半部地區雨勢可能相對較明顯，有局部較大雨勢發生的機率。隨後東北季風增強，北部及東半部天氣轉涼，周三高溫只剩下攝氏22度至24度，與今天相比一口氣下降約10度左右，中南部稍高，約28度上下，氣溫變化較明顯。

周四（26日）仍受東北季風影響，各地早晚頗有涼意，低溫約18度至20度；但水氣減少很多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區則為多雲的天氣。周五（27日）東北季風持續減弱，氣溫逐漸回升，水氣更少，僅東半部地區有局部短暫雨，其他地區大致上為晴到多雲、午後山區有局部午後短暫雷陣雨的天氣型態。

周六至周日（28日、29日）天氣仍大致穩定，氣溫悶熱，東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲、午後北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨的機率。

氣象專家吳德榮則說，明日上午鋒面來到，天氣由北而南轉變，伴隨局部性陣雨及雷雨，北台灣及中部山區有較大雨勢發生的機率。冷空氣的強度雖不如上一波，但北台灣今日白天高溫約在33、34度，明上午在鋒面抵達後、氣溫驟降，明晚至周三清晨更降至18度左右，雖不會很冷，但氣溫變化很大。

吳德榮並提醒，明天上午鋒面抵達前，台灣附近吹偏南至西南風，馬祖、金門容易受「平流霧」影響。東南部的台東地區則有「過山沉降」，可能帶來局部高溫，尤其大武附近最明顯。

(中時 )

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