驚！動物園竟有黑心貨？「假蛋工廠」暗藏玄機

2018年04月23日 09:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

什麼！為大小朋友創造歡樂的動物園？竟有「黑心貨」？別誤會囉？這可是有特殊目的的！在台北市立動物園裡有一個神祕的「假蛋工廠」，專門生產幾可亂真的假蛋！但這絕對不是黑心工廠，而是充斥著「生」機的地方，假蛋最重要的階段性任務，就是換出真蛋，讓真蛋能被送進人工孵化室，以便提高繁殖成功率，並維持親鳥孵蛋的行為。

「假蛋」要考慮大小、形狀、顏色及重量，做工繁瑣、十分講究。（台北市立動物園提供）

「假蛋工廠」內生產各種鳥類的蛋，為了讓親鳥們不會察覺蛋太假，所以要依不同鳥種各自「量蛋訂作」，假蛋要考慮大小、形狀、顏色及重量，做工繁瑣、十分講究。

一顆完美的「假蛋」要利用沒有孵化成功的蛋來翻模，模板完成後，將樹脂倒入模具中。（台北市立動物園提供）

動物園製作過的假蛋種類非常多，大型如鴕鳥蛋，小型如栗喉蜂虎蛋，大的小的通通嘗試過。運用假蛋換出真蛋後，由人工孵化室團隊進行專業協助，接下鳥爸爸和鳥媽媽的孵蛋工作，讓大自然中無法預知的危機降至最低，透過恆溫恆濕的人工孵化程序，希望能提高對象鳥種的繁殖成功率。

「假蛋」外型修整。（台北市立動物園提供）

假蛋運用的另一個目的，則是儘早確認真蛋是否未受精，如未受精，即可移除，讓親鳥在同一繁殖季內，有機會再生下一窩蛋。「假蛋工廠」團隊（成員包括人工孵化室保育員及標本製作師）表示，假蛋要努力做得跟真蛋的一樣，盡量不讓鳥爸爸或鳥媽媽產生「懷疑」。

為了不讓鳥爸爸或鳥媽媽產生「懷疑」，要利用沒有孵化成功的蛋來翻模。（台北市立動物園提供）

究竟要如何做出一顆完美的假蛋呢？首先，要利用沒有孵化成功的蛋來翻模，模板完成後，將樹脂倒入模具中，為求假蛋重量的分布平均，必須定時滾動，等完成定型後，接下來，就要修飾假蛋了。

由於不同鳥類的蛋會有不同顏色、斑點及紋路，因此，工作人員會盡量依不同鳥蛋進行上色，例如:鴯鶓是藍色蛋，食火雞則是綠色蛋，雉雞的蛋上面會有咖啡色斑點。

動物園製作過的假蛋種類非常多，大型如鴕鳥蛋，小型如栗喉蜂虎蛋，大的小的通通嘗試過。（台北市立動物園提供）

「假蛋工廠」團隊得意地表示，這些假蛋用肉眼幾乎分辨不出真假。另外，有很多的蛋雖然是白色，但實際的蛋不會乾淨無瑕，因此工作人員還要在手上沾裹泥巴，然後塗抹在假蛋上，成為名副其實的「髒髒蛋」，種種繁複的工序，真的是細節藏在蛋蛋裡。

假蛋的製作需要十分專業，這不僅對動物園鳥類的孵化率有很重要的幫助，假蛋另有保育教育上的重要用途，透過假蛋，可以讓民眾們有機會觀察每種蛋的美麗面貌，並更了解生物的多樣性之美。

(中時電子報)