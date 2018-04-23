分析反柯大遊行 她嘆：民進黨在北市選舉這局註定輸

2018年04月23日 10:12 中時電子報 謝雅柔

民進黨立委姚文智昨發起「機蛋大遊行」反柯，參與人數破萬，台北市民進黨立委吳思瑤也全程參加。對此，資深媒體人陳敏鳳說，顯然吳遭到綠營基層極大的壓力，被逼表態參加柯黑大遊行。陳說這場遊行中，受傷的是一直不分青紅皂白禮讓柯文哲的民進黨中央，她也直言「民進黨在台北市長選舉這一局，註定從頭到尾都是輸家」。

姚文智昨天舉辦「422機蛋大遊行」，姚說遊行的目的就是要守護台灣價值，建設國家首都，希望能翻轉台北，實現對首都的夢想。

昨天的遊行包括前副總統呂秀蓮、綠營台北市議員都出席力挺，綠營穿綠衣齊喊「翻轉台北」。活動包括21名現任綠營台北市議員出席力挺。此外，同黨籍立委吳思瑤、羅致政及前民進黨籍立委沈富雄都到場。

陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中特別點名吳思瑤，她說吳思瑤在市議員任內與台北市長柯文哲關係良好，昨竟全程參加大遊行，「顯然她遭到綠營基層極大的壓力」。陳說若連吳都無法扺抗綠營基層壓力，黨中央能不顧綠營基層怒火？

對於這場反柯大遊行，陳敏鳳說受傷的不是柯文哲而是「一直不分青紅皂白禮讓柯文哲的民進黨中央」，為了禮讓柯導致民進黨基層分裂。陳說從來沒看過民進黨這麼莫名其妙的決策，「民進黨在台北市長選舉這一局，註定從頭到尾都是輸家」。

(中時電子報)