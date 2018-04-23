有夠衰! 老翁正在嗯嗯 竟被機車衝入廁所撞破頭

2018年04月23日 10:30 中時 馮惠宜

幸好機車騎士是撞破廁所門，不是廁到廁所水泥柱，否則後果不堪設想。（馮惠宜翻攝）

這起意外發生在太平北田路中坑巷，機車肇事後農舍外搭的廁所門已不見。（馮惠宜翻攝）

台中太平78歲楊姓農民21日清晨在農舍上廁所，竟遭75歲李姓機車騎士爬坡油門催過頭失控撞破廁所門，還撞傷正坐在馬桶上嗯嗯的他，當場額頭血流如注，幸好有駕駛路過協助迅速將他送醫，楊男額頭傷縫了5針，鄰居聽聞後都直呼「機率也太低了」。

這起意外發生在21日清晨7點15分左右，家住太平北田路中坑巷的楊姓農民晨起到農舍旁邊的廁所嗯嗯，先是聽到外面傳來很大聲的機車引擎聲，接著一聲轟然巨響，整個廁所門被撞爛，李姓男子騎著機車竟然衝進寬不到1米的廁所內。

幸好一名侯姓男子開車經過聽到有人喊「救命」，停車一看，發現廁所裡楊男滿臉和身上都是血，肇事的李男則全身發抖，趕緊開車載楊男下山就醫，所幸只是額頭撕裂傷縫了5針就返家。

太平分局交通分隊小隊長劉文雄指出，這起意外，楊姓農民和肇事的李男相識，車禍後雙方也沒有報警，事後楊男兒子擔心未來理賠等責任，事後才向警方報案。

經了解肇事的李男當時疑似腰痛，車子接著就失控撞進農舍廁所，不幸中的大幸是，正在如廁的楊男當時聽到爬坡引擎巨響，下意識抬了頭，不然直接撞上頭，恐怕會有生命危險，另如果李男不是撞進廁所，直接撞上廁所水泥柱，或者衝下一旁的山坡，後果恐怕也不堪設想。

由於雙方都認識，楊男兒子雖然擔心未來理賠等責任報警，老實的楊男則認為，對方不是故意，只要賠償醫藥費並把損壞的廁所修好就好了，其他不會多追究。

(中時 )