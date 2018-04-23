快訊／瓊瑤御用導演劉立立病逝

瓊瑤的御用導演劉立立過世，圖左至右為董今狐、劉立立、王玫。(圖／本報系資料照)

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瓊瑤御用導演劉立立22日晚23點42分病逝，享壽80歲，照顧劉立立近10年、已故導演董今狐前妻王玫今(23日)早證實，她說劉立立走得十分安詳，瓊瑤的媳婦何琇瓊原本今天要到醫院探望劉立立，可惜人卻走了。王玫也提到，劉立立和董今狐走得時間差不多，「我們覺得是董哥來接她走的」。

林青霞（右）和秦漢當年拍過導演劉立立（中）的作品。(翻攝自瓊瑤部落格)

劉立立的感情世界充滿戲劇性，當年與董今狐在就讀政戰學校時，就是學長學妹關係，進入戲劇圈成為大導演丁善璽的愛徒。武俠片導演董今狐另有元配王玫，但王玫沒有埋怨，反而與劉立立相處融洽，劉立立更把收入全交給董家打理，還不生孩子，3人維持長達45年「一屋二妻」的生活。

2010年劉立立因小腦萎縮症接受氣切，瓊瑤還曾為其發文：「握三下，我愛你。」書寫已無法言語的劉立立愛情故事引起外界關注。董今狐3年前深夜病逝，當時也是80歲離世。王玫今早表示，瓊瑤至今每年過年仍會包紅包給董家，是董家的貴人，他們對瓊瑤感激於心。

劉立立37歲開始導演瓊瑤的電影，是80年代台灣最具票房號召力的導演，她在大陸還有個外號叫「瓊瑤劇教母」。導過的作品十分經典，包括《婉君》、《鬼丈夫》、《包青天》，也曾跨足本土劇執導《第一世家》。

(中時 )

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