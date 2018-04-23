NBA》柯瑞暫時回不來！勇士次輪恐有麻煩

2018年04月23日 10:27 中時電子報 盧品青

勇士主控柯瑞(Stephen Curry)首輪因傷缺陣，雖然他開始跟著球隊做投籃練習，但根據總教練科爾(Steve Kerr)的說法，「柯瑞短期內還沒辦法回來。」由於對手鵜鶘已經出線，勇士可能要在沒有柯瑞的情況下面對鵜鶘。

科爾說：「我無法確定柯瑞何時復出，我只能說他現在狀況很好，他還是有一些限制，但他看起來很健康。」柯瑞前日才開始做一些跑步、投籃之類的無對抗訓練，他扭傷的左膝已經不會痛了。

即使雙塔之一的考辛斯(DeMarcus Cousins)報銷，鵜鶘仍以4戰橫掃勁敵拓荒者，來勢洶洶。美媒CBS指出，眼下馬刺還未出局，勇士就得要開始擔心鵜鶘了，因為鵜鶘失去考辛斯之後反而打出全新的球風與氣勢。

考辛斯缺陣讓鵜鶘的守備力不減反增，因為他們使用小個子陣容來強化速度。勇士在季末例行賽被鵜鶘擊敗的時候就發現了，前鋒格林(Draymond Green)當時表示：「考辛斯不在，鵜鶘變成了一支完全不同的球隊，不同的球員、更強大的自信。」

不過該文的結論指出，鵜鶘的攻守能力仍與勇士有著難以填補的差距。鵜鶘證明了他們是比拓荒者更強的球隊，柯瑞缺陣確實讓他們有機可乘，但要扳倒勇士仍是難上加難，不管柯瑞在不在都是一樣。

(中時電子報)