智光商工表演藝術科畢業公演 《你好，明天》隆重登場

2018年04月23日 10:28 中時 葉書宏

新北市智光商工表演藝術科第二屆畢業公演《你好,明天》在智光商工演藝廳。(葉書宏翻攝)

新北市智光商工表演藝術科第二屆畢業公演《你好,明天》在智光商工演藝廳。(葉書宏翻攝)

新北市智光商工表演藝術科第二屆畢業公演《你好,明天》在智光商工演藝廳。(葉書宏翻攝)

新北市智光商工表演藝術科第二屆畢業公演《你好,明天》在智光商工演藝廳。(葉書宏翻攝)

新北市智光商工表演藝術科第二屆畢業公演《你好,明天》在智光商工演藝廳(禮堂)揭開序曲。並且完整呈現出「跨領域藝術」之美。此次畢業製作以「小品」的演出形式為主軸,從詞曲創作、劇本發想、舞蹈設計等,皆為學生共同創作與整合,並且在「跨領域藝術」之中來分別探討「生命樂章」的起、承、轉、合。從高中生畢業後的未來視角,來回溯至今,細膩的聆聽這20個樂章的日常點滴。

從第1樂章《告別過去:Goodbye》,以音樂劇的歌舞大排場的開場形式演出,歌曲節錄經典音樂劇《Catch Me If You Can》,告別過去的時空來回溯至今;第2樂章《捨與得》,當高中三年的友誼昇華到社會的淬煉之下,在慾望、利益、同理、包容等各個複雜的交織過程中,透過戲劇來平衡自我心中的價值與定義;第3樂章《自由:魚》,以歌曲獨唱的形式呼喚渴望的愛情中,找尋著自由的空間與放下執著的心靈;第4樂章《面對自我》,以鋼琴獨奏的形式演出,曲目選自經典日本動畫《神隱少女》的配樂大師Joe hisaishi之作。

第5樂章《默》,以歌唱的形式演出,歌曲選字那英-《默》,來放下心中所失去的事;第6樂章《小事》,在高中的日常生活中,「大掃除」總是學期末的結尾,並且以戲劇的演出形式作為架構;第7樂章《樂自心中:Life Stomp》,以「破銅爛鐵」的演出形式來演繹高中段考的日常;第8樂章《探索:唯一的你》,該曲為羅家偉主任之創作,副歌的歌詞提到:「雨過天晴總有彩虹,卸下武裝一直勇敢向前走,看那曾經畫過的夢,不要懷疑,你是唯一的你。」期許在這個世界上的每位個體,都是獨一無二的,千萬別放棄自己。

第9樂章《想家:漂向北方》,重新演繹以不同的饒舌及搖滾演唱形式呈現;第10樂章《看見希望:破曉》,大海之中,無限包容,以現代舞的形式訴說破曉之路的過程;第11樂章《知足:追》,歌曲選自香港知名藝術家張國榮-《追》,以粵語獨唱的形式來追溯至今的滿足。

第12樂章《關於我的童年:Childhood》,此曲為三年泰班學生林語寰創作的饒舌歌曲,歌詞創作以日常的觀感及逐夢的過程,來呼應社會的寫實現象;第13樂章《花露水物語》,以戲劇「獨白」的形式來探討花露水與媽媽的關係;第14樂章《Ill》,以街舞的形式來演繹對於「病態」的意象。

第15樂章《偷偷的:喜歡你》,3人個別獨唱、齊唱、重唱著對於「愛情」的不同面向;第16樂章《我有話要說:關於探戈》,以七個符號(腰瘦、Q毛、花露水、幹什麼、我的、抽啊、又被當)來共同探討對於日常所壓抑的話;第17樂章《無法忘記:阿嬤的話》,以歌曲演唱形式來對阿嬤的思念與感謝。

第18樂章《幸福之聲:天路》,在藏族的青藏高原上,大聲吶喊著人間溫暖的幸福天路;第19樂章《給畢業後的自己》,以影片播放來回顧高中這三年的點滴;最終章則以《你好明天》一曲,正面、充滿積極的旋律,來共同反思生命中最內在、最根本的「希望」、「夢想」及「初衷」。

智光商工演藝科主任羅家偉表示,該科2014年創立至今,參與表演藝術相關之全國性賽事皆榮獲佳績。畢業及準大學生已有六名就讀及考取公立大學,並且學生們的「謙卑」、「積極」的態度,在演藝娛樂產業上廣受好評。期許在未來的世界上「智光演藝」,能夠持續的「綻放」與「傳承」。

(中時 )