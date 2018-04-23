智光商工表演藝術科畢業公演 《你好，明天》隆重登場

2018年04月23日 10:28 中時 葉書宏

新北市智光商工表演藝術科第二屆畢業公演《你好，明天》在智光商工演藝廳。（葉書宏翻攝）

新北市智光商工表演藝術科第二屆畢業公演《你好，明天》在智光商工演藝廳。（葉書宏翻攝）

新北市智光商工表演藝術科第二屆畢業公演《你好，明天》在智光商工演藝廳。（葉書宏翻攝）

新北市智光商工表演藝術科第二屆畢業公演《你好，明天》在智光商工演藝廳。（葉書宏翻攝）

新北市智光商工表演藝術科第二屆畢業公演《你好，明天》在智光商工演藝廳（禮堂）揭開序曲。並且完整呈現出「跨領域藝術」之美。此次畢業製作以「小品」的演出形式為主軸，從詞曲創作、劇本發想、舞蹈設計等，皆為學生共同創作與整合，並且在「跨領域藝術」之中來分別探討「生命樂章」的起、承、轉、合。從高中生畢業後的未來視角，來回溯至今，細膩的聆聽這20個樂章的日常點滴。

從第1樂章《告別過去：Goodbye》，以音樂劇的歌舞大排場的開場形式演出，歌曲節錄經典音樂劇《Catch Me If You Can》，告別過去的時空來回溯至今；第2樂章《捨與得》，當高中三年的友誼昇華到社會的淬煉之下，在慾望、利益、同理、包容等各個複雜的交織過程中，透過戲劇來平衡自我心中的價值與定義；第3樂章《自由：魚》，以歌曲獨唱的形式呼喚渴望的愛情中，找尋著自由的空間與放下執著的心靈；第4樂章《面對自我》，以鋼琴獨奏的形式演出，曲目選自經典日本動畫《神隱少女》的配樂大師Joe hisaishi之作。

第5樂章《默》，以歌唱的形式演出，歌曲選字那英－《默》，來放下心中所失去的事；第6樂章《小事》，在高中的日常生活中，「大掃除」總是學期末的結尾，並且以戲劇的演出形式作為架構；第7樂章《樂自心中：Life Stomp》，以「破銅爛鐵」的演出形式來演繹高中段考的日常；第8樂章《探索：唯一的你》，該曲為羅家偉主任之創作，副歌的歌詞提到：「雨過天晴總有彩虹，卸下武裝一直勇敢向前走，看那曾經畫過的夢，不要懷疑，你是唯一的你。」期許在這個世界上的每位個體，都是獨一無二的，千萬別放棄自己。

第9樂章《想家：漂向北方》，重新演繹以不同的饒舌及搖滾演唱形式呈現；第10樂章《看見希望：破曉》，大海之中，無限包容，以現代舞的形式訴說破曉之路的過程；第11樂章《知足：追》，歌曲選自香港知名藝術家張國榮－《追》，以粵語獨唱的形式來追溯至今的滿足。

第12樂章《關於我的童年：Childhood》，此曲為三年泰班學生林語寰創作的饒舌歌曲，歌詞創作以日常的觀感及逐夢的過程，來呼應社會的寫實現象；第13樂章《花露水物語》，以戲劇「獨白」的形式來探討花露水與媽媽的關係；第14樂章《Ill》，以街舞的形式來演繹對於「病態」的意象。

第15樂章《偷偷的：喜歡你》，3人個別獨唱、齊唱、重唱著對於「愛情」的不同面向；第16樂章《我有話要說：關於探戈》，以七個符號（腰瘦、Q毛、花露水、幹什麼、我的、抽啊、又被當）來共同探討對於日常所壓抑的話；第17樂章《無法忘記：阿嬤的話》，以歌曲演唱形式來對阿嬤的思念與感謝。

第18樂章《幸福之聲：天路》，在藏族的青藏高原上，大聲吶喊著人間溫暖的幸福天路；第19樂章《給畢業後的自己》，以影片播放來回顧高中這三年的點滴；最終章則以《你好明天》一曲，正面、充滿積極的旋律，來共同反思生命中最內在、最根本的「希望」、「夢想」及「初衷」。

智光商工演藝科主任羅家偉表示，該科2014年創立至今，參與表演藝術相關之全國性賽事皆榮獲佳績。畢業及準大學生已有六名就讀及考取公立大學，並且學生們的「謙卑」、「積極」的態度，在演藝娛樂產業上廣受好評。期許在未來的世界上「智光演藝」，能夠持續的「綻放」與「傳承」。

(中時 )