阿管處響應終結塑膠汙染 舉辦祈福步道淨山活動

2018年04月23日 11:03 中時 張伊珊

2018．04．23 嘉義縣 ▲阿管處響應世界地球日，在半山岩紫雲寺祈福步道，舉辦環境保護淨山活動，吸引約200人熱情參與。（張伊珊翻攝）

為響應世界地球日，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處，22日於嘉縣番路鄉半天岩祈福步道舉行淨山活動，約有2百人熱情參與。阿管處副處長莊靜真表示，這次清出垃圾量不多，她認為應與國人環保意識逐漸提升有關。

去年底全世界地球日組織，針對今年主題進行網路票選，「終結塑膠汙染」以53%通過，作為2018世界地球日倡議主題。根據環保署統計，台灣每年使用30億根塑膠吸管、165億個塑膠袋，平均每人每年約使用710個塑膠袋，1天使用可達2個。

半天岩紫雲寺為阿里山國家風景區內重要觀光景點，2009年阿管處串連紫雲寺，與附近農業道路規畫成祈福步道，並增設3座涼亭提供遊客休憩、遠眺嘉南平原，沿途林蔭茂密涼爽舒適。此次舉辦環境保護淨山活動，於定點設置解說牌，讓民眾在淨山之餘，也一起認識塑膠汙染，思考垃圾種類與來源，藉以喚起遊客愛惜自然生態資源。

莊靜真說，這次清出的垃圾種類，以紙張及農用紙居多，塑膠類反而占少數，不排除遊客帶上山後隨意丟棄，或是部分農友農忙完後所遺留，她呼籲民眾前往各景點遊玩，務必把自己製造的垃圾帶走，以維護生態環境。

(中時 )