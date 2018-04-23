國道警風險高 40年22警殉職

國道警風險高，40年22警殉職，死亡比例約1.6%，是全國各警察機關比例最高的。(圖/中天)

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中時電子報
/綜合報導

又傳國道警執勤意外！國道第四警察大隊新市分隊，警員郭振雄、葉家豪，今清晨在國道一號南下308公里處取締違規大貨車時，遭到後方大貨車撞上身亡。國道歷年因公執勤死亡的員警，遠超過六都，為全國警察之冠，過去40年來，共22員警不幸殉職。

國道警郭振雄、葉家豪，為國道警察局設置40餘年第22位執勤死亡的員警。國道警察局總人數大約1200人左右，過去40年殉職死亡22人，死亡比例約1.6%，是全國各警察機關比例最高的。

去年8月，國道員警陳啟瑞、楊于辰處理廂型車爆胎事故，遭到拖板車從後方追撞，楊于辰受重傷，陳啟瑞傷重不治。執勤時不幸被撞死的員警陳啟瑞，當時內政部認為不符「因公殉職」，引起基層嘩然，最後內政部決定研商修訂警察人員施行細則，放寬因公殉職認定標準。

回顧歷年員警執勤時遭撞的重大事故，2009年雲林馬姓員警，處理車禍時被酒駕駕駛撞上，導致頭部出血、受到重創。2年後，康姓國道警處理追撞事故時，被撞擊彈飛20公尺，送醫急救仍不治。

2015年，林姓員警及宋姓替代役男，在國道北上66.7公里，盤查違規車輛時遭轎車撞擊，骨折送醫。2016年謝姓、楊姓國道警，處理自小客車車禍時，後方車輛失控撞上，2名警員及2名肇事駕駛分別受傷送醫。同年蘆洲警分局陳姓員警，處理交通事故時，被酒駕女駕駛撞上，雙腿粉碎性骨折，右腿慘遭截肢。

(中時電子報)

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