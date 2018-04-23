大甲裕珍馨 連續7年發墊轎金

2018年04月23日 11:00 中時 陳淑娥

拿到墊轎金的小朋友很開心。（陳淑娥攝）

裕珍馨以燙金印製墊轎金用途。（陳淑娥攝）

大甲媽祖22日回鎮瀾宮安座，以奶油酥餅聞名的「裕珍馨」，特地準備3600份「墊轎金」給信徒，大甲兩間門市分別由來自高雄的一家人及台北的朋友拔得頭籌，董事長陳裕賢說，希望藉由發送墊轎金，將大甲媽的恩澤傳播出去！

昨天一大早，裕珍馨大甲兩間門市甫開店，就有民眾在外等候索取墊轎金，外面飄著小雨，就像是媽祖的慈悲心一般。

光明旗艦店首份墊轎金，再次由來自高雄的一家人拔得頭籌，今年是他們第6次參與；蔣公店則由台北的朋友第一個獲得，他開心的說，「每年都會和朋友輪流來大甲裕珍馨拿墊轎金，今年輪到我做代表，幫朋友把平安喜樂帶回家！」

裕珍馨董事長陳裕賢表示，一開始會拿墊轎金，是要放在兒子的枕頭下，這樣小朋友會比較乖，後來親朋好友們越拿越多，也覺得應該將這份祝福一齊和民眾們分享，便於2011年開始在門市外發送，讓來訪大甲的民眾好運跟著來，保佑帶著走！

裕珍馨並貼心的將墊轎金以精美的紅包袋裝著，上面特別以燙金印製墊轎金的用途，方便民眾隨身攜帶；而今年更讓台中廣三Sogo裕珍馨專櫃、台中高鐵專櫃共襄盛舉，贈送給到櫃消費民眾，讓大家平安喜樂帶著走！

(中時 )