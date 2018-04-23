國民黨桃市議員八德區初選民調 「選美皇后」朱珍瑤出線

2018年04月23日 11:06 中時 蔡依珍

朱珍瑤取得提名資格。(蔡依珍攝)

桃園八德區市議員初選民調23日出爐，「選美皇后」朱珍瑤順利出線，以62.528％擊敗八德陸光四村主委李國安的54.975％，加上保證的現任市議員劉茂群、呂淑真，國民黨八德共提名3人。

國民黨八德區為現任市議員優先提名加新人1席選區，除了現任市議員劉茂群、呂淑真，另有李國安、朱珍瑤2新人爭取1席，經4月20日至22日，每天下午6點半到晚上10點全民調，朱珍瑤拿下62.528％（含青年加權15％及新人加權％）李國安拿下54.975％（含新人加權10％），由朱珍瑤取得提名資格，市黨部將送桃園市委員會通過後，報請中央核定公布。

因台北市大安文山區參選爆炸，轉戰桃園八德的「選美皇后」朱珍瑤，雖然是「空降」，但透過勤跑基層、展現活力吸引選民，除了找來國民黨Ｙ世代主打年輕人參政，還有正妹長腿護理師、犀利名嘴協助亮相，本身也因亮麗外型在2010年代表台灣參加世界洲際小姐選美比賽，走出來就很吸睛，順利打進八德區，希望在藍軍傳統票倉再拿下一席。

藍軍的傳統票倉八德區，本屆議員黨內初選落敗以無黨籍參選的趙正宇，2016年從議員轉戰立委，八德區議員席次5缺1，年底將延續選5席，國民黨有現任市議員呂淑真、劉茂群，加上剛出線的朱珍瑤，民進黨則提名現任市黨部主委呂林小鳳、議員蔡永芳，還有前市民代表王淑惠，另外還有無黨籍張文瑜、林禮忠、八德市霄裡玉元宮段樹文等也加入戰局。

(中時 )