沒錢繳33萬罰金 女騙子偽造收據矇繳款結果更慘

2018年04月23日 11:06 中時 陳志賢

34歲柳姓女子，因沒錢繳33萬5000元罰金，竟偽刻台銀職員印章蓋在繳費收據，騙北檢執行科繳清罰金，另找徵信社調查男友卻不付錢，以旅遊、投資優惠詐騙4人8萬多元，並騙走民眾帳戶行騙，導致民眾帳戶遭列警示帳戶。台北地檢署23日依偽造文書、詐欺6罪起訴柳女。

起訴書指出，柳女被控以投資日幣、賣手機等方式，詐騙3人共7萬2500元，被判刑1年，可易科罰金，但柳因無力繳納罰金，竟於去年4月偽刻台銀萬華分行職員印章，同年5月到北檢執行科繳罰金時，將印章蓋用於繳款收據上，佯裝已向台銀繳清分期罰金33萬5000元，事後執行科人員與台銀對帳後，發現印章係偽造。

另去年2月柳佯稱友人在銀行上班，有投資獲利機會，騙走民眾6萬元；5月間柳委請徵信社調查男女行蹤，約定付9萬元費用，結果徵信社派人調查柳女男友56個小時後，才發現柳女款項根本未入帳。

此外，去年10月，柳佯稱介紹投資，騙走民眾6500元及帳戶帳號，之後柳多次以款項誤匯，要求民眾代為提領款項，造成民眾帳戶遭列警示帳戶；去年9月柳上網得知有人有出國旅遊需要，佯裝認識旅行社高層，可獲優惠團費，要求給付2萬元，但經民眾查詢後查覺有異，未付款項。

北檢依偽造文書、詐欺取財、詐欺得利、詐欺取財未遂等6罪起訴柳女，並請法院分論併罰。

(中時 )