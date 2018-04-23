嗆蘇沒帶起平溪觀光 侯友宜：多來看看是應該的

國民黨新北市長參選人侯友宜今（23）日上午9時許在瑞芳受訪時表示，蘇在台北縣長任內對平溪觀光沒有明顯帶起發展，嗆蘇「多來看看是應該的！」。（張穎齊攝）

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國民黨新北市長參選人侯友宜今（23日）上午8時到新北市瑞芳區深澳電廠預定地附近，搭船看象鼻岩，並表達反對蓋燃煤電廠的立場。此外民進黨新北市長參選人蘇貞昌也預計下午抵達平溪，侯在9時許受訪時批評稱，蘇應該將深澳電廠立場講清楚，另外蘇在台北縣長任內對平溪觀光沒有明顯帶起發展，嗆蘇「多來看看是應該的！」

針對深澳燃煤電廠議題持續延燒，侯友宜表示，堅決反對蓋深澳燃煤電廠，若他當選後，任內絕對不核發生煤許可，順道批評蘇貞昌應該將立場「說清楚講明白」，對於未來市政大方向交代清楚。

而侯友宜前腳才來到瑞芳，蘇貞昌後腳即將在今日下午來到平溪，侯、蘇2人在東北角較勁意味濃厚，被媒體問及是否有「拚人氣？」對此，侯友宜說，蘇老縣長起了個頭平溪天燈節的頭，但任內卻沒有對平溪觀光有明顯帶起發展，嗆說「多回來看看是應該的！」

侯友宜說，20幾年下來，平溪的觀光產業和當年都不一樣了，尤其升格後市府大力推動，這幾年旅遊人數增加了5倍，產值也增加5倍。「老縣長多回去看看也是應該的，才能瞭解現在和以前完全是兩回事。」

另外，日前環保署長李應元稱「若重啟核四公投過後願下台」，侯友宜對此表示，中央應該將能源政策講清楚，並把提出過的「非核家園」及「2025年的目標是將燃煤發電比例降到30%以下」都講清楚，不要搞成兩碼子的事，也不要一直用「功德說」含糊帶過。

(中時 )

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