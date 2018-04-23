申請低碳節能改造 南市最高補助10萬元

台南市環保局補助推動低碳節能改造成果斐然。（洪榮志攝）

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台南市政府環保局推動低碳永續家園，全市37行政區已全數申請低碳永續家園認證，其中6個行政區取得銀級認證，數量全國第一；另有7里也取得里級單位銀級認證，43里取得銅級認證。至於縣市級認證台南市也取得最高等級銀級認證，成果斐然。

環保局為延續推動成果，讓台南市成為低碳節能示範城市，今年推出「台南市推動低碳節能輔導改善補助計畫」，補助經費達245.8萬元，預計補助11個里或社區推動低碳節能改造，每個補助5萬至10萬元；補助14個里或社區維護管理低碳永續設施，每個補助4.7萬元；另挑選20個市府所屬機關、集合式住宅、社會福利機構實施節能診斷，依節能效益擇定10個輔導改善對象，每個最高補助10萬元。里或社區申請時間至5月25日止，各級機關、集合式住宅、社會福利機構申請時間至5月18日止。

環保局為使有意申請者了解補助計畫內容，4月25、26日及5月1日上下午，還將分別在安平區、佳里區、玉井區、新化區、新營區及學甲區各舉辦1場說明會。補助計畫與說明會相關資訊，可上環保局網站或打電話(06)2232827、2230791洽詢，歡迎本市村里（社區）、各級機關、集合式住宅、社會福利機構踴躍參與，讓低碳生活遍地開花。

(中時 )

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