一對一 沒有制式SOP！色情工作室PO美照藏身公寓攬客

2018年04月23日 11:20 中時 葉書宏

35歲黎姓女子在知名網路論壇中署名「湘湘」刊登自己火辣照片，標榜「一對一貼心服務，100％完美互動，沒有制式SOP。」遭中和警分局查獲。（葉書宏翻攝）

35歲黎姓女子在知名網路論壇中署名「湘湘」刊登自己火辣照片，標榜「一對一貼心服務，100％完美互動，沒有制式SOP。」遭中和警分局查獲。（葉書宏翻攝）

35歲黎姓女子在知名網路論壇中署名「湘湘」刊登自己火辣照片，標榜「一對一貼心服務，100％完美互動，沒有制式SOP。」遭中和警分局查獲。（葉書宏翻攝）

35歲黎姓女子在知名網路論壇中署名「湘湘」刊登自己火辣照片，標榜「一對一貼心服務，100％完美互動，沒有制式SOP，讓你身心靈同時放鬆！」新北市中和警分局獲報前往中和區秀朗路查緝，當場查獲黎女、吳姓恩客正從事性交易，吳男坦承花費1500元，警訊後雙雙依違反社會秩序維護法裁罰。

警方表示，中和地區民風純樸，只要住宅區內常有陌生男子進出都會引起婆婆媽媽關注，由於該民宅入夜後常有陌生男子出入，警方接獲民眾報案，果然發現民宅內暗藏春色。

據悉，黎女在網路中刊登多張性感火辣照片，擺出撩人姿勢、露出傲人「事業線」及修長美腿，標榜自己僅有28歲、168公分、44公斤，位於中和區秀朗路某民宅，70分鐘收費1500元。

黎女在網路中標榜是個人工作室，強調笑容甜美，沒有制式SOP，提供溫柔的舒壓，最佳服務品質，全程採一對一的貼心服務，是溫馨私人空間，優雅環境、衛生、安全，「熱情！親切！配合100％絕對完美的互動！」溫柔紓壓，深深放鬆。

吳男坦承，在網路論壇中發現訊息，第一次前來消費，共花費1500元。警訊後雙雙依違反社會秩序維護法裁罰。

(中時 )