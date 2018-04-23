自稱務實台獨工作者惹議 賴清德滿意度下滑

2018年04月23日 11:09 工商 崔慈悌

賴清德「務實台獨工作者」引發爭議，台灣民意基金會今天公布民調，有四成七的人基本上滿意賴清德的施政表現，三成九的人不滿意，與3月相比滿意度減少6個百分點，基金會董事長游盈隆表示，過去一個月當中，賴清德民意支持度明顯下滑，但仍獲多數民眾肯定。

台灣民意基金會今天召開全國性民調發表會。由基金會董事長游盈隆教授主持並主講，會中邀請前國防部長蔡明憲、前立法委員林濁水、和前台南縣長蘇煥智出席與談。

賴清德去年九月上任迄今已經七個月，台灣人對賴清德整體施政表現的感覺為何？游盈隆表示，我們問：「行政院長賴清德上任已經半年多。一般來講，您滿意或不滿意賴清德院長的整體施政表現？」

結果發現：9.8%非常滿意，37%還算滿意，25.5%不太滿意，13.5%非常不滿意，14.2%沒意見、不知道或拒答。他說，換言之，在二十歲以上台灣成年人中，有四成七的人基本上滿意賴清德院長的施政表現，但有三成九的人不滿意。滿意的人比不滿意的人多8個百分點。

若和2018年3月相比，2018年4月滿意行政院長賴清德整體施政表現的人減少6個百分點，不滿意的人增加7個百分點。顯示在過去的一個月當中，賴清德整體民意支持度有明顯下滑，但整體而言，仍獲台灣多數民眾的肯定。

過去一個多月，賴內閣因重啟核二廠二號機、興建深澳電廠、管中閔台大校長任命案遲無決斷，以及近來賴清德本人的「務實台獨論」引爆多方爭議，導致政海翻騰。

游盈隆指出，賴清德身處風暴中心，若因此而致民意支持度下滑，並不令人意外。惟令人好奇的是，在這種狀況下，他依然能穩住四成七的民意支持度，其實並不容易。

從賴清德最近幾個月聲望變化的狀態，整體來說，有起有落，起落幅度大概都在6、7個百分點之間。他說，值得注意的是，賴清德的施政滿意度始終都高於不滿意度8個百分點以上。在台灣政黨惡鬥以及中共虎視眈眈的環境下，強調真誠不虛偽的這位「務實的台獨工作者」賴清德，這樣的好日子可以維持多久？令人十分好奇。

(工商 )