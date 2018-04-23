平鑫濤前妻打破50年沉默 槓上瓊瑤

2018年04月23日 11:19 中時電子報 盧怡秀 ／綜合報導 ／綜合報導

名作家瓊瑤和皇冠文化集團創辦人平鑫濤結婚多年，沒想到去年平鑫濤因為住院，瓊瑤和平鑫濤與前妻所生的三個孩子意見不合，鬧得沸沸揚揚，當時瓊瑤更決定出書說這些年來的恩怨；沒想到現在平鑫濤前妻林婉珍也推出新書《往事浮光》，更以「沈默50年，終於發聲」為主題，看似會和瓊瑤槓上！

平鑫濤前妻林婉珍過去也是皇冠出版社員工，她和平鑫濤育有三名子女，其中兒子平雲更是現任皇冠文化發行人，替母親背書「這本書見證了母性的偉大，也或許可以被當作某種愛情醒世錄。」

只是這本《往事浮光》恐怕就是和瓊瑤對外說的另一個面向，簡介中就提及「四十年前，我們簽下了一張小小的、十五公分見方的離婚證書，不久，「平太太」的稱謂就換成了另一個人。 更說「對於往事，我沒有什麼特別想說的，很多事情也早就淡忘、早就不想了，但這八十多年來的人生，起起伏伏，有時候看到其他人寫到關於我的事情，明明同一件事情，卻跟我的所見所聞差異甚大。我想，也是時候可以來談談我的版本了。」

除此之外，此書的簡介中更直白寫著「她還記得，愛是付出，幸福是讓所愛之人感覺幸福，她原以為日子會這樣過下去，直到『那個人』出現」。而「那個人」說著無疑就是成為「平太太」的瓊瑤。

(中時電子報)