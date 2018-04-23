美女傳裸照惹禍 被逼拍5性愛片勒索35萬

服飾店副店長林男一人分飾兩角，騙被害人與他發生性行為，並自拍影片，甚至以公布影片為由，索取被害人35萬元，遭嘉義地方法院判處3年10個月。（呂妍庭攝）

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嘉義市一家服飾店林姓副店長一人身分飾兩角，先以「張小天」帳號和女顧客互傳裸照，再以公開裸照為由，要求被害人A女和「林道」自拍性愛影片，沒想到林男取得影片後仍不滿足，指被害人在影片中的表現未達要求，需交出35萬元或再自拍5部影片，因被害人查覺有異報警，警方調查才知道「張小天」和「林道」根本是同1人，嘉義地方法院審理後，判林男3年10個月。

法院判決書指出，被害人林男去年6月認識上門買衣服的被害人A女，事後分別申請「張小天」和「林道」兩個臉書帳號和被害人互加好友，讓A女互以為「張小天」和「林道」是不同人，之後再以「小天」身分A女互加LINE好友，並互傳裸照，沒多久林男見A女頗有姿色，竟以「小天」身分發LINE訊息給A女，要求她和「林道」自拍性愛影片，否則將公開她的裸照，藉此脅迫A女和他發生性行為。

A女因擔心被男友知道自己曾傳裸照給其他男子，又擔心名譽受害而心生畏懼，與「林道」相約嘉市一家汽車旅館發生性行為，並將影片傳給「小天」。過了1個月，林男又以「小天」名義傳訊給A女，指她在影片中的表現未達要求，要她拿出35萬元，或再跟「林道」自拍5性愛片，並支付20萬元，且每部影片需依指定的劇情、方式和期限內完成，每天還要傳包含頭至性器官的裸照3張給他，否則公開裸照和性愛影片，藉此脅迫A女。

心生畏懼的A女分別在隔兩天傳3張裸照給「張小天」，因和親友討論此事，親友覺得一定是同一人在犯案，A女才查覺「張小天」和「林道」是同一人，經向警方報案，警方在林男工作的服飾店扣得兩支行動電話，比對臉書帳號登入IP和時間，以及在手機找到的性愛影片，確認「張小天」就是林男假扮，嘉義地檢署調查後，依妨害性自主等罪嫌提起公訴。

嘉義地方法院審理後，認為林男已和被害人達成和解，依約定應賠償A女50萬元，並實際給付20萬元，其餘以分期付款繳納，且被告當庭向被害人鞠躬道歉，並提出悔過書，另考量被告患有思覺失調症，曾因此病症犯下強盜罪服刑完畢，並出具草屯療養院的診斷證明書佐證，考量被告已婚，育有1名1歲半子女，是家中唯一經濟來源，最後依強制性交判林男3年8個月，強制罪處8個月，應合併執行3年10個月。

(中時 )

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