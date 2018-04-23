時力質疑不開會瀆職 新北議員：問政模式不同

2018年04月23日 12:02 中時 葉德正

新北市議會第二屆第七次定期會23日召開，時代力量新北黨部今(23日)到議會前踢館，指出議員陳幸進、曾煥嘉、陳鴻源、陳錦錠及劉哲彰一整年來都未曾進入議會履行質詢的職權，有瀆職的嫌疑，但議員反擊，他們一年上百件會勘、協調會是記錄上看不到的，「如果質詢就能解決問題，那就太好了」。

時代力量指出，去年度新北市議會兩次定期會的質詢率低落，均未達4成，去年12月到今年4月之間，新北市議會一口氣召開了3次臨時會處理在定期會無法審理完的預算，三次加開臨時會平均質詢率僅有兩成左右。

時代力量三重、蘆洲議員參選人陳志明指出，每一次的會議，依法得補貼每人每日出席費1000元，另有交通費與膳食費補貼，議員只需出席簽到一天，甚至不用上台質詢，就能領到2450元，以新北市議會62名議員，三次臨時會粗估費用就超過300萬元。

新北市在地深蹲協會理事長的曾柏瑜指出，為期23天的臨時會粗估花費了人民350萬元，這些預算不僅可以加裝上百支監視器守護鄰里安全，更能讓8萬7千多名學童免費吃到營養午餐。

被點名的國民黨新北市議員陳鴻源指出，民代除了開會，還有協調、會勘等工作，他一年下來平均超過上百件會勘案，記錄上很難被看到的，選民卻是有感，與其開會，不如立刻找相關單位立刻解決問題，「如果光靠質詢能夠民眾的解決問題，那就太好了」。

陳錦錠則說，執政黨議員不一定要透過在會議上發言來反映問題，有時候民眾陳情問題也不適合在議會殿堂上來講，執政黨議員可以透過書面質詢、會勘、甚至當面跟官員溝通協調，他當民代25年，很瞭解民眾反映的問題該找哪些市府單位解決，反而更有效率。

劉哲彰則說，他是行動派，局長不一定清楚地方事務，反而是直接邀科長、承辦人員到地方會勘，才能了解問題、解決問題，他7年下會勘次數有859次，且幾乎都是他親自到場。

曾煥嘉則說，每個人質詢問政模式不同，議員也可透過書面質詢方式來解決問題，不是只有在公開場合質詢、謾罵甚至做秀才是做事，與其將局長綁在議會不如把時間還給局處首長，處理好民眾所關心的事情。

(中時 )