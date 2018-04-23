中共海軍慶祝建軍節 航母編隊台灣東南外海實兵演練

日前在南海舉行大規模閱兵的中共海軍遼寧航母編隊，近日轉赴台灣東南方外海的西太平洋進行實兵演練。圖為遼寧艦的殲-15艦載戰鬥機在航母降落。（圖／中國軍網）

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中時電子報

今天4月23日是中共海軍建軍節，為慶祝第69個建軍節，日前在南海舉行海上大閱兵的遼寧艦航母編隊，已由閱兵海域轉赴訓練海域，在台灣東南部外海的西太平洋海域進行大規模實兵對抗演練。

有史以來最大規模的遼寧航母編隊以慶祝建軍節為名，轉往巴士海峽東部進行實兵演練。（圖／中國軍網）
這次遼寧艦編隊實兵訓演練，艦載機與編隊艦艇的協同作戰是重要科目之一。圖為遼寧艦的艦載機殲-15。（圖／中國軍網）

據《中國軍網》報導，遼寧航母編隊這次在南海海域展開的訓練科目包括偵察預警體系構建、電子對抗、對空作戰、對海作戰、對陸打擊和反潛作戰等，重點在作戰體系構建與運用，以突破潛艇伏擊區、遠海制海制空作戰、編隊指揮所訓練等為主要內容，屬高強度和高難度的實兵對抗訓練。

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中共海軍艦上女兵也參加遼寧航母編隊演練。（圖／中國軍網）
機艦協同作戰對於航母編隊戰力至關重要，圖為遼寧艦上工作人為殲-15戰機掛裝導彈。（圖／中國軍網）

為訓練航母編隊協同作戰能力，遼寧艦出動數架殲-15艦載戰鬥機，與編隊屬艦協同對「藍方」艦艇實施精確打擊，另在巴士海峽以東的西太平洋海域，也就是台灣東南方外海，開展艦基空海協同作戰訓練。

圖為遼寧艦的艦載機殲-15停在甲板上。（圖／中國軍網）
圖為此次航母編隊主角遼寧艦。（圖／中國軍網）

報導說，這次實兵對抗演練是由遼寧艦和數艘驅護艦、多架殲-15艦載戰鬥機、多型艦載直升機組成的航母編隊所組成，地點在巴士海峽以東的西太平洋某海域，與扮演「藍方」的導彈驅逐艦濟南艦（052C型，舷號152）和長春艦（052C型，舷號150）展開「背靠背」綜合攻防對抗演練，實兵檢驗航母編隊遠海作戰能力。

《解放軍報》指出，遠海大洋組織航母編隊實戰化訓練，有利於提高對航母編隊作戰運用的研究，有利於提高編隊協同作戰能力，推動海軍航母編隊體系作戰能力的生成和提高，為維護地區和平穩定發揮積極作用。

(中時電子報)

文章來源：遼寧艦編隊開展遠海實兵對抗演練

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