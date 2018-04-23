聯手空襲後 馬克宏：美法要建新敘利亞

2018年04月23日 11:12 中時電子報 蔡萱

在美英法2周前聯手空襲敘利亞後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將於23日展開訪美行程，預料將和美國總統川普（Donald Trump）討論伊朗核武和敘利亞等議題，他也先表態認為，美法在敘利亞戰爭結束後不應撤走，而是應該要建立「新敘利亞」。

法國總統馬克宏在訪美前夕接受專訪表示：「我們將要在戰爭結束後，建立一個新的敘利亞，而且我認為美國將是非常重要的角色」，不過要達成這個目標的單位不是美軍，而是美國的總統及外交政策。同時他也認為俄羅斯及土耳其也將是敘利亞戰後的重要角色。

馬克宏也說：「如果我們從敘利亞全身而退的話，只會把發言權留給伊朗以及阿薩德政權。他們將會掀起另一場新的戰爭，為新的恐怖分子添加燃油。」

除此之外，馬克宏此行也自覺身負重任，因為他將說服川普在下個月12日限期前，不要退出伊朗核協議。馬克宏認為儘管核協議內容並不完美，但反問：「難道你有更好的選擇？」，他也表示除非有更好的協議，不然美國應該留在協議中。

儘管川普上個月底才表示美軍將很快從敘利亞撤軍，但仍在2周前聯手英國和法國發射105枚戰斧飛彈空襲敘利亞，以懲罰3國認定阿薩德政權使用化學武器，馬克宏也在事後表示這是法國一項外交勝利，並稱他已成功說服美軍讓繼續留在敘利亞，但白宮隨即表示，川普仍希望在美軍能儘早撤離。

(中時電子報)