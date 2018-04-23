嚴守偵查不公開 檢察總長被提名人江惠民：不會跟總統報告

2018年04月23日 11:38 中時 鄭舲

現任檢察總長顏大和任期將在5月7日屆滿，總統蔡英文提名現任台中高分檢檢察長江惠民出任下任檢察總長。江惠民表示，他上任後將嚴格要求檢察官謹守程序正義及偵查不公開原則，他也承諾未來自己面對個案，絕對嚴守偵查不公開，不會跟總統等非有關人報告。

江惠民今天在司法委員會接受立委詢問，多位立委都問到前檢察總長黃世銘洩密案，江惠民表示，對於辦案核心事項，絕對嚴守偵查不公開，不會跟總統或任何非辦案系統的人做任何報告。藍委林德福追問會不會受到高層要求報告案件進度？江惠民說，偵查案件的第一時間，例如搜索行動會讓部裡了解，讓部裡有新聞反應空間，其他部分不會報告。

另外，林德福也問及前總統馬英九是否曾徵詢江惠民出任檢察總長？江惠民澄清，上屆他從未被徵詢過，媒體報導可能是誤傳。

江惠民也說，法務部已頒布關於偵查不公開實施方案，若有疑似違反偵查不公開情形，二審檢察長必須主動調查、追究責任，若首長主管督導有疏失，也一併追究。他說，未來會比以往更積極找出洩密管道，若能強力貫徹，相信會有改善。

另外，對於一、二審檢察官輪調新制挨批「保護萬年二審」，恐導致檢察官「同酬不同工」，江惠民說，他主張二審檢察官可以回到一審，帶領一審檢察官，但有可能因為年紀較大失去熱忱，如果心不甘情不願下來也難以發揮效用。他認為，要建立考核機制，評鑑二審做不好的檢察官，而且一審人力物資都缺乏，如果辦案環境能改善，也能鼓勵二審優秀檢察官回到一審辦案。

(中時 )