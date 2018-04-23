台灣大道禁左轉紓解車流 每小時增400輛車直行

2018年04月23日 11:34 中時 盧金足

台灣大道部份路段禁左轉效益出現，交通局長王義川說，將路口原本的左轉綠燈時間分配給直行車流，改善路況，提醒用路人提早改道。（盧金足攝）

台中市府交通局長王義川23日上午勘查「台灣大道東往西至文心路口」禁止左轉情況，針對台灣大道出城方向禁止左轉，每個周期多15秒綠燈，換算1小時可多讓400部小汽車直行，以往常會回堵到新光三越到大遠百的路口打開車流，禁左轉試辦3天效果佳，後續考量包括美村路和英才路是否部分方向啟動禁左轉措施。

由於有網友和民眾打到1999市民專線反應，誤以為台灣大道和文心路，四個路口都禁左轉，王義川澄清，只有出城方向禁左轉，其他三路口沒有禁左轉，試辦3天，台灣大道更順暢。

禁止左轉能為交通瓶頸疏困？王義川強調，未來擴大採取禁左轉，但上下游路口必須有能左轉的路口配套措施，進城或出城措施都要有配套思考，讓進城與出城順利，按不同路口狀況的前後及上下游能有轉彎的路口為考量重點。

為改善台灣大道交通壅塞問題，交通局以車道管制、轉向管制、號誌調整等措施改善，自4月21日起啟動「台灣大道東往西至文心路口」及「惠中路北往南至台灣大道路口」禁止左轉，將路口原本的左轉綠燈時間分配給直行車流，改善路況，提醒用路人提早改道。

新措施實施已3天，王義川今天上午9點半在台灣大道三段與文心路二段交叉口視察車流狀態，發現從21日啟動台灣大道出城方向，禁止左轉後，讓台灣大道進城車流，每周期多15秒的綠燈，換算1小時多讓台灣大道直行多400部小汽車。

「增加400部直行小汽車，就可打開新光三越到大遠百的路口的回堵現象！」王義川表示，從火車站到文心路禁止左轉，觀察東興路和大墩路左轉交通量沒增加，反而增加惠中路變成雙左轉，且23日多開5秒的惠中路左轉綠燈，左轉有雙車道空間，路況不打結對疏解大有幫助。

台灣大道部份路段禁左轉效益出現，王義川說，後續包括美村路與英才路部分方向啟動禁左轉措施，務必讓台灣大道車流更順暢。

王義川表示，下個月也會針對台灣大道的慢車道，包括沒有轉彎的公車，開放行駛到快車道、優化公車道，讓慢車道能減量，騎乘在慢車道的機車更順暢安全。

有民眾質疑宣導不夠？王義川強調，他上周六自己開車巡視3次，發現執意左轉的車輛不多，且配合交大等警力指示，加上路口都有指標系統，提醒在文心路的前後路口提早左轉。

(中時 )