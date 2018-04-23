大陸若犯台 六成五民眾對國防沒信心

2018年04月23日 11:41 工商 崔慈悌

大陸在台海頻繁軍演，台灣民意基金會今天(23日)公布民調，六成五民眾不認為未來中共真的會武力犯台，如果真的犯台，四成七認為美國屆時會出兵協防台灣，不過對國軍能否打敗共軍，高達六成五左右民眾表示沒有信心。

台灣民意基金會今天上午在台大校友會館召開「元首出訪、兩岸關係與國防自信」全國性民調發表會。由基金會董事長游盈隆教授主持並主講，會中邀請前國防部長蔡明憲、前立法委員林濁水、和前台南縣長蘇煥智出席與談。

兩岸關係最近詭譎多變，大陸4月18日在福建附近台灣海峽舉行實彈射擊演習，民調中詢問「您覺得中共這類軍事威嚇動作對兩岸關係的改善有沒有幫助？」

結果發現：0.4%非常有幫助，2.9%還算有幫助，27.9%不太有幫助，58.2%一點也沒幫助，10.6沒意見、不知道。游盈隆表示，換言之，在二十歲以上的台灣成年人中，有高達八成六的人認為中共台海實彈射擊這類軍事威嚇動作對兩岸關係的改善沒有幫助，而且不分省籍、政黨、統獨、不分男女老少，對大陸武嚇行動都不以為然。

近期中共如果武力犯台，台灣人對國軍能否打敗共軍，有效防衛台灣的信心問題，最新民意顯示，9.6%非常有信心，17.5%還算有信心，24.6%不太有信心，40.8%一點也沒信心，7.6%沒意見、不知道、拒答。

游盈隆表示，換言之，在二十歲以上的台灣成年人中，對國軍有效防衛台灣的能力有信心的只有兩成七，沒有信心的人高達六成五。這具體顯露了絕大多數國人對國軍保衛台灣的能力極端缺乏信心，也顯露出對當前台灣國防實力嚴重缺乏自信。

值得注意的是，在政黨認同方面，民進黨人比國民黨人對國軍防衛台灣的能力較有信心。而獨派支持者對國軍的信心也遠超過統派和現狀派支持者。

中共如果武力犯台，台灣人對美國是否會出兵協防台灣的問題，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣成年人中，有四成七的人覺得有可能，但也有四成一的人存疑。整體而言，樂觀的人比悲觀的人多6個百分點。

(工商 )