綠營大老投丁守中不投柯？　柯文哲：這邏輯很奇怪

台北市長柯文哲23日出席本土語言友善環境成果發表會活動。（吳堂靖攝）

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對於民進黨前派系大老稱投丁守中不投柯文哲，柯文哲表示，這邏輯很奇怪！（吳堂靖攝）

由綠委姚文智發起的「柯黑大遊行」，獲得十多位黨內議員出席力挺，更稱有逾萬民眾參與，加上又有黨內大老放話，若不自提人選，將投國民黨丁守中一票，民進黨基層反柯強度越演越烈，台北市長柯文哲23日受訪表示，「投丁守中不投柯文哲，這邏輯很奇怪！」但也稱將努力化解反對聲音。

台北市長柯文哲23日出席本土語言友善環境成果發表會活動，會後受訪話題圍繞在獲得綠營基層支持的「柯黑大遊行」，由於參與人數聲稱逾萬人，似乎對柯形成威脅，對此，柯文哲表示，離投票還有7個多月，時間還久，很多東西都可以透過努力去化解，至於要怎麼努力？柯則說「辦法是人想出來的，我每天都在奮鬥！

民進黨前派系大老日前接受媒體訪問，嗆聲「不管民進黨提不提名，都已經決定將投丁守中一票」直言民進黨基層早已因柯而分裂，何必要創造機會給柯，柯文哲不解表示，「這不是更奇怪嗎？寧可投丁守中不投柯文哲，這邏輯很奇怪！」

另外，前總統陳水扁則認為若到時民進黨自提人選應戰，選對會應該改成選錯會，柯文哲則緩頰稱，阿扁只是在提醒黨內人士，這是個很困難的題目。

媒體進一步詢問，柯似乎對於反對聲音都不為所動，是不是因任內推動很多政策獲得民眾支持，因此對於綠營怎麼批評自己都不太擔心？柯文哲則直視提問記者「你這甚麼意思？」隨後快步離去。

(中時 )

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