NBA》詹皇力挽狂瀾 騎士馴服溜馬系列賽2平

詹姆斯攻下32分、13籃板，騎士在詹皇力挽狂瀾下險勝溜馬，系列賽2平。(美聯社)

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中時電子報

少了喬治希爾的騎士，第四戰陷入一旦落敗將出現1比3危機，幸好「雷霸龍」詹姆斯挺身而出，單場攻下32分、13籃板、7助攻、2阻攻，力挽狂瀾的率領球隊104比100馴服溜馬，系列賽戰成2比2平手，第五戰將回到克里夫蘭，有機會搶下聽牌優勢。

季中轉戰過來的喬治希爾，賽前因為背部痙攣必須掛傷休兵，騎士只能緊急拉上卡德隆頂替先發，但效果不理想，全場僅貢獻5分、2籃板、2助攻，加上先發中鋒洛夫更是手感冷到極點，10投只2中，5分、11籃板，所幸騎士半場打完領先12分。

易籃後溜馬吹起反攻號角，並在第四節92比89反超比數，此時詹皇挺身而出，4投3中攻下6分，射手柯佛也連續2次在三分線外開炮砍進6分，兩人聯手拉出12比3攻勢帶領騎士101比95要回領先優勢，最後9秒歐拉迪波飆進三分球，溜馬100比103緊咬不放，史蒂芬生搶球動作太過激烈，傑夫格林差點動怒，加上底線兩位裁判有不同意見，一位吹雙方跳球，另一位吹史蒂芬生犯規，經過錄影帶重新審視之後，史蒂芬生犯規，傑夫格林獲得兩罰機會，結果傑夫格林2罰1中，騎士領先4分奠定勝利基礎。

騎士除了詹姆斯外，柯佛18分、3籃板，「神經刀」J.R史密斯12分、5籃板，替補的克拉克生挹注12分，如果不是有詹姆斯與柯佛的話，戰力失調的騎士恐將陷入絕境。

主場失守的溜馬，全隊7人得分上雙，替補中鋒沙波尼斯19分、6籃板最佳，歐拉迪波和邁爾斯透納各17分，桑迪斯楊12分、16籃板，達倫柯林生12分、8助攻，波達諾維奇10分。

(中時電子報)

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