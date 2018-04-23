日經： 東芝記憶體若賣不成有3個備案

2018年04月23日 13:02 中時 黃菁菁

東芝出售半導體子公司「東芝記憶體」案又生波，大陸反壟斷法審查遲遲不過關，若一直至5月28日的最終期限都無法批准的話，東芝記憶體出售案恐將觸礁，這對東芝今年內擬定的新經營計畫將造成很大的影響。

東芝因旗下的美國西屋電氣（Westing house)核電事業產生鉅額虧損，導致深陷財務危機，而被迫出售半導體子公司「東芝記憶體」。由美國私募投資基金貝恩資本（Bain Capital）領軍的美日韓聯盟，去年以總額2兆日圓得標，但因卡在大陸反壟斷法的審查遲遲不過關，使得東芝未能在3月31日如期完成交易。

《日本經濟新聞》報導，東芝記憶體出售案直接影響到東芝的經營重建，故東芝一邊觀望大陸當局的動向，一邊已開始研討多個替代案。東芝20日已向主要往來銀行說明，已在研究替代案，目前有3個方案。

一是大陸當局在5月28日以前批准，即可依照原來的合約，如期完成交易，東芝可取得高額資金，用在促進業務成長的投資上。美日韓聯盟則將主導東芝記憶體的經營，東芝剩下的4成持股，未來將逐步減少持分。

其二是重新向大陸當局申請審查。貝恩若是在7月1日付違約金，則有權利解除現行的契約，那麼與東芝之間將展開一場拉鋸戰，記憶體市場的動向也將成為買賣雙方重新談判的關鍵。

由於智慧型手機的全球銷售停滯，原本市場大好的記憶體需求也降低。若東芝向大陸當局重新申請審查，貝恩可能向東芝要求降價2兆日圓。

此外，想培育半導體為基礎產業的大陸，對於美日韓聯盟中有南韓SK海力士的勢力也持警戒態度。若大陸審查不通過，可能會重新調整收購方的組合。

不過，相關人士認為，美陸貿易摩擦可能使提出重新審查的手續時間延長，由貝恩主導的東芝記憶體收購案可能會延宕1年。

其3是東芝撤回東芝記憶體出售計畫，當然這必須經過貝恩方面的同意。但由於東芝2017年12月實施總額約6千億日圓的大型增資，已規避了債務超過資產的危機，而記憶體又占東芝年營業利潤的9成，故東芝有不少股東們認為，「已經沒有非賣不可的理由了」。

(中時 )