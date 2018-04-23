影》好痛！小熊布萊嚴被觸身球打頭

2018年04月23日 11:52 中時電子報 盧品青

Kris Bryant just got hit in the head. pic.twitter.com/WNxDm74fXg — Kevin Marchina (@kg_holler) 2018年4月22日

小熊總教練麥登(左)攙扶布萊嚴。(美聯社)

小熊23日對戰洛磯，布萊嚴(Kris Bryant)首打席就被一記時速96英里(154公里)的直球正中頭部，所幸他的頭盔吸收了大部分的衝擊，被砸到後仍站得直挺挺的，自行走到總教練麥登(Joe Maddon)身邊，暫無腦震盪的疑慮。

洛磯投手馬奎茲(German Márquez)一開場就解決兩人，隨即他就打傷了布萊嚴。然而馬奎茲居然沒有被主審處罰，引來小熊隊打擊教練、助理打擊教練的抗議，他們直接拿水瓶扔向主審，結果兩人反被驅逐出場。

憤怒的小熊爆發了，布萊嚴和兩名打擊教練退場之後，由下一棒的雷佐(Anthony Rizzo)帶頭連敲4支安打，在兩出局時灌進3分，並從此領先到終場，以9比7打敗洛磯。

總教練麥登賽後說：「布萊嚴沒事，他沒有受傷也沒有腦震盪。」當時布萊嚴還戴著墨鏡，他的墨鏡被球打掉，稍微刮傷他的左眉角，除此之外似乎一切完好。

(中時電子報)