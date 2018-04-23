電信通路上線 可持悠遊卡到台哥大門市加值、繳費

2018年04月23日 11:54 中時 陳燕珩

悠遊卡與電信通路合作，服務據點再擴大！即日起台灣大哥大全台400多家直營門市，都可提供悠遊卡儲值服務，同時開通悠遊卡可繳納台哥大電信帳單業務，讓持卡人加值更方便。為回饋客戶，即日起到5月底，只要用悠遊卡在台哥大門市儲值，不限加值金額，可享購物折價券、影音體驗等好禮。

繼去年與台灣大哥大合作發行電信悠遊聯名卡後，今年雙方再度合作推出加值服務。即日起，不限電信業別的電信悠遊卡、一般悠遊卡和悠遊聯名卡，都能到台灣大哥大全台400多家直營門市加值，或持悠遊卡繳納電信帳單（限台哥大用戶），下半年還將開放門市消費、購買配件等悠遊卡付費功能。

悠遊卡公司表示，電信門市遍及全台，是超商、超市連鎖通路外的大型通路，為提供持卡人更好的服務，在公共運輸、小額消費通路外，又開拓電信門市為第3通路。盼在行動支付浪潮下，推廣電信悠遊卡之餘，也能結合電信通路做為悠遊卡服務據點，讓持卡人更方便。

台灣大哥大是全台首家導入悠遊卡服務的電信業者，為回饋客戶，台哥大推出限時好康優惠，即日起到5月31日止，只要持悠遊卡在台哥大門市儲值，不限金額，即可享三大好禮，包括myfone購物折價券$1688元、myVideo強檔電影與熱播戲劇30天免費看到飽，還有myBook互動學外語免費體驗14天。

(中時 )