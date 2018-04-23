MLB》水手留住一朗 美媒狠批：完全不合邏輯

2018年04月23日 12:02 中時電子報 蔡銘仁

水手25人名單外野手爆滿，外界推測44歲的鈴木一朗，很可能遭到釋出，沒想到，最後卻是年輕的賀雷迪亞(Guillermo Heredia)被下放3A，讓人跌破眼鏡，《西雅圖時報》專欄作家卡爾金斯(Matt Calkins)相當難以置信，「水手到底在想什麼，留一朗完全不合邏輯。」

一朗截至昨天，出賽11場打擊率、上壘率和長打率皆為2成12。賀雷迪亞呢？他總共打了16場比賽，打擊率高達3成10，上壘率4成17、長打率5成52，還有2發全壘打。無論比較任何一項數據，賀雷迪亞都比一朗出色，但最後水手行使選擇權讓他下3A，留住一朗。

水手會簽回一朗，原因是主力外野手蓋梅爾(Ben Gamel)季前受傷，現在蓋梅爾已傷癒歸隊，水手外野手多達5人；按成績跟年齡，一朗被釋出的可能性相當高，結果他們選擇下放賀雷迪亞。水手總管狄波托(Jerry Dipoto)解釋，他們是盡可能讓25人名單保持最佳狀態。

「有時候，管理25人名單比表面看到的還複雜。」狄波托替一朗護航，表示能理解外界不滿這個決定，但一朗這一個半月在球隊發揮的影響力，是旁人無法理解的，「他提攜年輕球員，即便是資深球員們，也都非常尊敬他，這是個考量點，不能單憑場上表現做決定。」

卡爾金斯無法理解這做法，也不認同狄波托的解釋，「這支球隊有賀南德茲(Felix Hernandez)、坎諾(Robinson Cano)和克魯茲(Nelson Cruz)，根本不缺領袖。」他直接了當的說，現在的一朗，已經無法幫助水手贏球，無論基於棒球或商業考量，這是很糟的決策。

卡爾金斯直言，水手近年的作風，有時讓人摸不著頭緒，但放掉27歲新星、留住已經走下坡的44歲老將，根本不合理，「還記得春訓前狄波托怎麼跟媒體說的？他說「球隊需要年輕球員站出來」，那對這支老將眾多、很久沒進季後賽的球隊，才是有幫助的。」

最後，卡爾金斯點出最根本的問題，是水手在簽一朗時，根本沒想好該怎麼跟他告別，「他們必須明白這天會到來，但要捨棄曾在水手有過豐功偉業的傳奇球星，是很困難的。」他給狄波托衷心建議，一朗在水手時，讓球迷創造無數美好回憶，「但現在球迷看到的，是勝利。」

外界對此有不少議論，不過一朗今天擔任先發右外野手出戰遊騎兵，拿出不錯的表現回應球團；他3打數有2支內野安打、選到2保送，總計5打席有4次站上壘包，僅9上最後一打席被K掉，也是此役唯一1次無法上壘，賽後打擊率升高到2成50。

(中時電子報)