彰化市行政商業核心區都市計畫道路動工

2018年04月23日 11:52 中時 吳敏菁

彰化市長邱建富說明都市計畫7-39道路和廣停12的開闢計畫。（吳敏菁攝）

廣停12預定地目前是廢墟。（吳敏菁攝）

彰化市長邱建富視察都市計畫7-39道路開闢工程。（吳敏菁攝）

彰化市公所旁附近金融機構林立，位處彰化市行政核心區，彰化市公所排除萬難，把1970年就納入都市計畫7-39道路的工程發包了，道路全長107公尺，為長安街延伸道路，西起成功路、東接139縣道民生路，等了50年，市民期待市區更活化，交通將便捷、更通達。

彰化市長邱建富指出，該路段貫穿目前第1公有停車場，屬於都市計畫道路的土地，佔用者不能改建，形成荒廢，積極取得當地住戶配合，開闢道路提供市民更便捷的交通，去年已經完成土地徵收作業，工程也開工，計畫7月中旬竣工。

目前完成地上物拆除和樹木移植，邱建富23日前往視察，指出市公所也正積極辦理但路旁「廣停12」用地取得作業，目前該停車場用地上的建築物已經荒廢了，形成行政核心區的一片廢墟，完成後不但消除治安、消防疑慮，還能有效活化都市土地。

開闢道路土地工程，土地徵收費3000萬元，工程費460萬元，還納入民生路至光復路約108公尺的道路側溝改善，提升周邊排水效果，開闢完成後不但北臨第1公有停車場，南側更近鄰面積約450坪的「廣停12」。

(中時 )