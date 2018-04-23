管中閔任命案延宕 民調多認教育部責任最大

2018年04月23日 12:12 工商 崔慈悌

台大校長管中閔任命案喧騰兩個多月，導致教育部長潘文忠請辭獲准，台灣民意基金會今天公布民調，對於管中閔案遲遲未能決定的責任歸屬問題，41.9%認為教育部應負較大的責任，僅18.1%認為管中閔本人應負較大的責任。

台灣民意基金會今天在台大校友會館召開全國性民調發表會。這是基金會成立以來，第二十三次每月例行的重大議題民調。由基金會董事長游盈隆主持並主講。

喧騰兩個多月的台大校長遲未任命案，後續處理正受到台灣社會高度關注。事件發生至今已經不再是一件單純的大學校長任命案，對此事件，台灣整體民意反應為何？

民調中詢問：「您贊成或不贊成教育部對這起爭議性的大學校長任命案進行積極審查？」結果發現：24.7%非常贊成，26.1%還算贊成，10.7%不太贊成，15.2%一點也不贊成，23.2%沒意見、不知道、拒答。

游盈隆表示，換言之，在二十歲以上的台灣成年人中，有約五成一的人基本上贊成教育部應積極審查這起爭議性的大學校長任命案，兩成六的人反對。這似乎顯示台灣社會對爭議中的管中閔台大校長任命案，教育部應扮演更積極主動的角色，而非無限期拖延下去。

這起前所未見的、高度爭議的台大校長任命案，從1月5日台大校長遴選委員會宣布管中閔當選以來迄今，仍未能定案。究竟誰要負起較大的責任？

民調中詢問「您覺得造成這起高度爭議的台大校長任命案，誰應該負起較大的責任？是台大校方？教育部？還是管中閔本人？」結果發現：41.9%認為教育部應負較大的責任，18.1%認為管中閔本人應負較大的責任，15.4%認為台大校方應負較大的責任，24.6%表示很難說、不知道、拒答。。

游盈隆指出，整體來說，台灣社會對這起爭議性的台大校長任命案的責任歸屬看法分歧，並無一致共識，多數人認為教育部應負較大的責任，但也有不少人認為管中閔本人和台大校方需負較大的責任。

至於「教育部應負較大責任」的意涵為何？是否就是指教育部不當干預大學自主？他說，這仍須審慎釐清。

(工商 )