獨／瓊瑤御用導演劉立立 一生愛情充滿戲劇性

2018年04月23日 12:40 中時 洪秀瑛

劉立立（右）與林青霞。（取自瓊瑤臉書）

劉立立（右）與唐寶雲。（取自瓊瑤臉書）

瓊瑤。（取自瓊瑤臉書）

瓊瑤御用導演劉立立22日晚23點42分病逝，享壽80歲，照顧劉立立近10年、已故導演董今狐前妻王玫今早證實，她說劉立立走得十分安詳，瓊瑤的媳婦何琇瓊原本今天要到醫院探望劉立立，可惜卻見不到最後一面。王玫也提到，劉立立和董今狐走得時間差不多，「我們覺得是董哥來接她走的」。

劉立立37歲開始執導瓊瑤電影，劉立立將瓊瑤筆下人物個個充滿豐沛感情的文字之美具體影像化的功臣之一，也是80年代台灣最具票房號召力的導演。劉立立在大陸有個外號叫「瓊瑤劇教母」，導過許多經典作品，轟動兩岸，包括《婉君》、《鬼丈夫》、《一顆紅豆》、《在水一方》、《幾度夕陽紅》

、《煙雨濛濛》、《庭院深深》、《望夫崖》等，也曾跨足本土劇執導《第一世家》，連家喻戶曉的《包青天》也都有她的參與。

劉立立執導過許多動人愛情故事，自己的感情世界也充滿戲劇性，當年與董今狐在就讀政戰學校時，就是學長學妹關係，進入戲劇圈成為大導演丁善璽的愛徒。因武俠片導演董今狐另有元配王玫，但王玫沒有埋怨，與劉立立相處融洽，劉立立更把收入全交給董家打理，還不生孩子，對王玫生的3個小孩視如已出，董今狐的小兒子董四海甚至叫她「好媽」，感情深厚，3人維持長達45年「一屋二妻」的生活。

8年前，劉立立因小腦萎縮症接受氣切，董今狐和王玫為給劉立立一個名份，王玫和董今狐離婚，董於是在病房內帶著家人的祝福，和劉立立完婚，彌補劉立立的缺憾，瓊瑤當時還曾為其發文：「握三下，我愛你。」書寫這段「一屋二妻」的愛情故事，感動許多人。董今狐3年前深夜病逝，當時也是80歲離世。王玫今早表示，瓊瑤至今每年過年仍會包紅包給董家，是董家的貴人，他們對瓊瑤感激於心。

王玫說，劉立立氣切後不能說話，幫她洗澡和按摩時，她可透過眨眼來回應，這些年，兒子董四海在外地有工作都不敢待太久，辦完事便趕回家幫忙照顧劉立立，孩子們對劉立立都十分孝順，她和劉相處也像姊妹一般。

王玫說，劉立立住院前3年，1個月就要花7、8萬，菲傭的錢由劉的弟弟出，她負責醫療器材及生活上要喝營養品等費用，「花得頭皮發麻不知道怎麼辦」，後來劉轉到景美醫院，劉的弟弟補貼住院費，她處理醫藥費，她每天在景美醫院和家裡兩邊跑，目前房子還有貸款，由兒子董四海負擔。

劉立立走了，王玫沒因此鬆口氣。她和已故導演董今狐育有2女1男，王玫說現在可以專心照顧唐氏症的2女兒，女兒已50多歲，因身體老化，兩眼已看不到、牙齒掉光，也有點痴呆，骨瘦如柴，每天要親自餵女兒吃稀飯或喝牛奶，有時大便弄得滿身也得幫她清理乾淨，女兒晚上睡不好，這些年通常在家忙完女兒，白天等女兒睡覺之後，她再趕到醫院照顧劉立立。

堅毅精神令人敬佩，王玫說「我相信世間有愛，每天叫苦連天還是要做，那就開心的做，活著就這麼回事，凡事看開點」，她靠著轉念，走過照顧劉立立、女兒的日子，「我這個人沒太計較，事情來了就面對、接受，解決不了就放下，我不愛念書，出社會早，可能社會經驗多，看開很多事」。

王玫說，兒子董四海從事殯葬業，和家屬初步討論後，不會舉行傳統公祭，也沒有設置簡易靈堂供大家致意，家屬可能規劃以追思回顧展方式來紀念劉立立。

(中時 )