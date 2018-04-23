散播閱讀種子 竹林中學響應世界閱讀日

為響應4月23日世界閱讀日，支持2018新北閱讀節，新北市私立竹林中學特別舉辦相關系列活動。（葉書宏翻攝）

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為響應4月23日世界閱讀日，支持2018新北閱讀節，新北市私立竹林中學特別舉辦相關系列活動。（葉書宏翻攝）
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為響應4月23日世界閱讀日，支持2018新北閱讀節，新北市私立竹林中學特別舉辦相關系列活動。（葉書宏翻攝）
為響應4月23日世界閱讀日，支持2018新北閱讀節，新北市私立竹林中學特別舉辦相關系列活動。（葉書宏翻攝）

為響應4月23日世界閱讀日，支持2018新北閱讀節，新北市私立竹林中學特別舉辦相關系列活動，藉此推廣閱讀寫作風氣，培養文學素養，提升人文教化盡一份心力。

竹林中學圖書館4月16日至4月20日於校史館舉辦「預見未來世界」書展，這項展出著重在未來生活中相關的書籍包括：電子商務、人工智慧、機器人、智能居家...等，希望能在課本之外充實對於未來世界的知識，能透過書展方式引領學生深入淺出的預見未來世界的發展。

另外，圖書館還辦理藏書票比賽，透過製作藏書票，思考閱讀的意義及價值，培養學生創造與鑑賞之能力，並透過閱讀環境佈置，潛移默化學生閱讀習慣，奠定終生學習基礎。

竹林中學表示，閱讀與寫作是交互作用的學習過程，二者互為體用，因此圖書館除推動班級讀書會之外，更進一步辦理閱讀心得徵文比賽，引導同學深度利用圖書館，養成分析、討論、整理資料的能力。

校方強調人文及藝術教育，除透過文字、閱讀培養學生文學素養外，也鼓勵學生參加校園攝影比賽，希望透過攝影鏡頭及創意編修來捕捉校園之美，提升學生攝影水準、提升審美能力。

竹林中學校長顏麗珠表示，該校推動閱讀風氣一向不遺餘力，長期辦理師生讀書會，並鼓勵分享心得，相互討論，促進共同成長，在世界閱讀日前後加強辦理推廣閱讀風氣的相關活動，深具意義，也期盼灑下閱讀種子，能在未來開出璀璨的文化之花。

(中時 )

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