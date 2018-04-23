陳菊任府秘 六成民眾認有助小英施政

2018年04月23日 12:28 工商 崔慈悌

前高雄市長陳菊今天宣誓就任總統府秘書長，台灣民意基金會今天(23日)公布最新民調，近五成民眾對陳菊有好感，六成的人覺得陳菊出任府秘書長對蔡英文施政有幫助。基金會董事長游盈隆表示，台灣社會此刻對陳菊有相當正面的歡迎和肯定。

陳菊出任總統府秘書長塵埃落定，4月8日，蔡英文總統大動作親自主持記者會宣布此事，儀式隆重的程度據說史無前例。台灣民意基金會今天在台大校友會館召開記者會公布相關的全國性民調。

對於陳菊出任總統府秘書長的民意反應，民調中詢問「高雄市長陳菊幾天前出任總統府秘書長。您覺得這項人事安排對蔡英文總統未來整體施政有沒有幫助？」結果發現：15.4%非常有幫助，44.6%還算有幫助，15.5%不太有幫助，8.3%一點也沒幫助，16.2%沒意見、不知道、拒答。

游盈隆指出，換句話說，在二十歲以上的台灣成年人中，有六成的人覺得陳菊出任總統府秘書長對蔡英文總統的施政是有幫助的，只有二成四的人覺得沒什麼幫助。

他表示，顯然台灣社會普遍認為蔡英文總統需要有像陳菊這一類政治經驗豐富的人輔佐才行。奇怪的是，台灣社會對陳菊出任總統府秘書長高度肯定之際，並沒有同時造成蔡英文總統聲望提升的現象。

陳菊是美麗島世代少數還活躍在檯面上的政治人物。台灣人對這位民進黨天王級政治人物的感覺如何？民調中也詢問「如果用0到100來表示對政治人物的好感與反感，0表示最冷，最強烈的反感；而100表示最熱，最強烈的好感；50表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。」請民眾用0到100之間的數字來表達對陳菊的感覺。

結果發現，有49.3%的人對陳菊有好感，30.6%沒感覺，14.1%有反感，6%不知道。如果以平均度數來看，台灣人對陳菊的感情熱度是59.54度，直追去年剛出任行政院長時賴清德的63.44度。

游盈隆指出，對政治人物而言，這是一個非常溫暖舒適的溫度，非常珍貴的政治資產，表示台灣社會此刻對陳菊有相當正面的歡迎和肯定。

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