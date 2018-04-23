《全台最速報》疲勞駕駛闖禍 國道警遭撞釀3死慘劇

2018年04月23日 12:21 中時電子報 綜合報導

◎疲勞駕駛闖禍 國道警遭撞釀3死慘劇

國道中山高南下麻豆至安定路段，今天清晨近5點發生一起重大車禍，2名國道員警攔下疑似超載大貨車要盤查開單，兩台車停放路肩，卻遭後方行駛而來的大貨車撞擊，1名員警噴飛撞上護欄，2人卡在車下，場面怵目驚心，警消趕來將3人脫困，但已沒有生命跡象，撞人的陸姓駕駛被帶回國道警第四大隊偵訊，他供稱打瞌睡未注意前方車況釀禍，初步排除駕駛酒駕，詳細情況有待後續釐清。

◎家屬接獲噩耗 警父崩潰：你這個白痴！

國道四大隊新市分隊2名員警郭振雄、葉家豪凌晨攔查取締違規大貨車時，遭後方大貨車追撞，慘死輪下，2人家屬接到消息趕到新市分隊，都不敢相信這個噩耗，當場痛哭失聲癱軟倒地，葉員父親精神崩潰，大喊「你這個白痴啊」，葉妻當場昏厥，場面令人不禁鼻酸。

◎2警雙亡 同事難過不捨

國道四隊新市分隊警員郭振雄、葉家豪執勤遭大貨車追撞身亡，新市分隊警員情緒低迷，兩警皆有家庭，葉員的兩女更僅6歲與3歲，平時認真工作表現優異，同事間談及都感到難過不捨。

◎國道意外 侯友宜：非常痛心！

國道中山高南下308公里麻豆路段，今（23）日清晨4時許發生3死連環車禍，2名國道員警政在取締1輛大貨車司機違規時，怎料一開完紅單，就被後方另輛大貨車追撞，導致2警及被取締的駕駛3人當場死亡。對此，前警政署長、國民黨新北市長參選人侯友宜表示：「非常痛心！」

(中時電子報)