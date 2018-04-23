NBA》奮戰46分鐘 詹姆斯用勝利捍衛尊嚴

2018年04月23日 12:25 中時電子報 黃邱倫

詹姆斯自從成名以後集榮耀於一身，很少看到他在球場上用盡全身力量，但騎士本季打來跌跌撞撞，甚至一度差點崩盤，最終以東區第四種子身分打進季後賽，沒想到首輪打完前3場1比2落後，這是詹姆斯生涯不曾遇到的事情，因此他今日奮戰超過46分鐘攻下32分，帶領騎士力擒溜馬，用勝利捍衛尊嚴。

詹姆斯在2003年以選秀狀元身分加盟騎士，前兩個球季無法進季後賽，2005-06球季開始連續13季幫助騎士和熱火殺進季後賽，都順利晉級次輪，不曾在系列賽落後對手，而且從2012-13球季開始連續5季首輪分別橫掃公鹿、公牛、塞爾提克、活塞與溜馬，寫下史無前例的20連勝紀錄，過去12季的季後賽首輪共計拿下48勝，只吞下7敗，勝率高達87.27%，7次直落四橫掃敵軍，巫師三度倒在騎士鐵騎之下(2勝12敗)，活塞更慘0勝8敗，公牛1勝8敗居次。

騎士與溜馬連續兩季在首輪碰頭，有別於上季四連勝淘汰對手，騎士本季戰力短缺，首戰就在主場2分之差飲恨落敗，詹姆斯中止生涯季後賽首輪20連勝紀錄，次役豪取46分，率領騎士扳平，21日前往印第安納踢館，結果又以90比92敗陣，2場落敗之戰只輸4分，讓詹姆斯心痛不已。

今日身為當家球星的詹姆斯決定以身作則，拼戰46分08秒，只在第一節休息23.5秒，第二節休息1分多鐘，下半場打滿24分鐘，攻下32分、13籃板、7助攻、2阻攻，成功馴服溜馬，保住了顏面和尊嚴。

騎士與溜馬是本季最激烈的系列賽組合，雙方幾乎是打著焦土戰，溜馬更是直到此役得分才破百，勝負分都在4分以內，球員的肢體碰撞和對抗處處可見，詹姆斯4戰場均32.5分、11.8籃板、8助攻，對於已33歲的他而言實屬難能可貴。

(中時電子報)