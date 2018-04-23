出訪拚外交？蔡任職兩年 民眾對外交不滿加深

2018年04月23日 12:54 工商 崔慈悌

總統蔡英文上周出訪史瓦濟蘭拼外交，台灣民意基金會今天(23日)公布最新民調，對蔡英文出訪，有五成左右的人持保留的態度。對當前台灣的國際地位和外交處境則有高達七成的人不滿意，董事長游盈隆表示，蔡任內這兩年，台灣人對外交處境的不滿和憂慮明顯加深。

財團法人台灣民意基金會今天上午召開「元首出訪、兩岸關係與國防自信」全國性民調發表會。由基金會董事長游盈隆教授主持並主講。

蔡總統這次非洲行是其上任以後第四次出訪，民調中詢問「蔡英文總統預定4月17日出訪非洲邦交國史瓦濟蘭王國。您覺得蔡英文總統這次出訪，對提升台灣國際能見度有沒有幫助？」結果發現：7.6%覺得非常有幫助，32.7%覺得還算有幫助，22.5%覺得不太有幫助，27.8%覺得一點也沒幫助，9.4%沒意見、不知道。

游盈隆表示，換言之，蔡英文總統這次出訪非洲史瓦濟蘭王國，在台灣二十歲以上的成年人中，有四成的人基本上覺得對提高台灣國際能見度有幫助，但有五成左右的人基本上持保留的態度。

他說，這是一個頗堪玩味的現象。為什麼中華民國總統正式訪問非洲邦交國史瓦濟蘭，多數國人卻對此行能否提升台灣國際能見度持保留的態度？是因為史瓦濟蘭是一個非洲小國的緣故？還是，因為蔡英文總統上任以來的出訪總維持一貫低調的風格所致？頗堪玩味。

至於台灣人對目前的國際地位和外交處境，2.2%非常滿意，17.9%還算滿意，38.7%不太滿意，31.2%非常不滿意，10%沒意見、不知道、拒答。換言之，在二十歲以上的台灣成年人當中，有兩成的人基本上滿意台灣當前的國際地位和外交處境，七成的人不滿意；而且有超過三成的人是強烈不滿意。

他說，這無疑是一個值得執政當局重視的現象，特別是近來美台關係出現突破性的進展，例如美國總統川普簽署「台旅法」，但仍有七成台灣人不滿當前台灣的國際地位和外交處境。原因為何？值得深究。

如果和2016年6月同樣的調查做比較，可輕易的發現，2018年4月台灣人不滿意台灣國際地位與外交處境的人增加了8.5個百分點。同時，滿意的人減少了11.5個百分點。

游盈隆強調，由此可見，在蔡英文總統任內這兩年，台灣人對台灣國際地位和外交處境的不滿和憂慮是明顯加深了。

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